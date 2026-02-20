جامعة العاصمة تعزز ثقافة ريادة الأعمال بدعم المشروعات الصغيرة

نظّمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة العاصمة ورشة عمل بعنوان : "ريادة الأعمال وتأسيس ودعم البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة"، وذلك بقاعة الدراسات العليا بالكلية، بحضور عدد من الطلاب والمهتمين بمجال المشروعات وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور وائل إبراهيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.



وقدمت الورشة ريم محمد مُمثلة البنك الأهلي المصري، حيث استعرضت عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها في سوق العمل، ومراحل تأسيس المشروع من الفكرة حتى التنفيذ، والفرق بين المشروع التقليدي والمشروع الريادي، وآليات اختبار الفكرة قبل التنفيذ، إلى جانب التعريف بالخدمات غير المالية التي يقدمها البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة.



وشهدت الفعالية تفاعلاً ملحوظًا من الطلاب، حيث تم فتح باب النقاش والرد على الاستفسارات، بما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الاتجاه نحو العمل الحر والمبادرة الفردية.



وتؤكد جامعة العاصمة من خلال تنظيمها لهذه الفعاليات على حرصها فى التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى وهو ما يُسهم في إعداد جيل مبتكر قادر على تحويل الأفكار إلى فرص استثمارية حقيقية .



أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإعداد وتنظيم الدكتورة ألفت سالم مدير التدريب بالكلية.