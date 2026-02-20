أمجد الحداد: العدوى الفيروسية تنتشر خلال هذه الفترة بسبب التقلبات الجوية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح فصول الطقس الأربعة تشاهد خلال هذه الفترة، موضحًا أن الجميع شاهد الحر والتراب والجو البارد، والعواصف.

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر وحياة مقطوف، أن هذا الجو يساعد على انتشار العدوى الفيروسية بين المواطنين.

ولفت إلى أن المواطنين تغير ملابس الأطفال، بسبب الشعور بارتفاع في درجات الحرارة ولذلك نجد أن هناك إصابات بين الأطفال بأدوار البرد، ولذلك على الجميع الحذر.

ولفت إلى أن مرضى الحساسية هم أكثر الأشخاص تأثرا خلال هذه الفترة، وأن تلك الفئات وهم من يعانون من التقلبات الجوية معلقا «مفيش حاجة اسمها الجو حر ونخفف الملابس »