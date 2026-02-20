مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة أوروبية على مدار اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 18 رحلة طيران دولية أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية، ضمن 157 رحلة أسبوعية من المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة، في إطار الحركة السياحية المتنامية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر وزيادة معدلات الإقبال على المقاصد الشاطئية.

وتكثف السلطات المختصة بالمطار جهودها لتيسير إجراءات وصول السياح، مع الالتزام الكامل بالتدابير الأمنية والاحترازية المتبعة، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المقررة لإقامتهم لقضاء عطلاتهم بمدينة مرسى علم.

وحسب جداول الرحلات الجوية، تتوزع رحلات اليوم بواقع 8 رحلات من بولندا، و5 رحلات من التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، إلى جانب رحلة واحدة من إيطاليا.

يُذكر أن الرحلات الأسبوعية القادمة إلى مطار مرسى علم الدولي تصل من 12 دولة مختلفة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، ما يعكس الإقبال المتزايد من السائحين الأوروبيين على وجهات السياحة الشاطئية بمحافظة البحر الأحمر.