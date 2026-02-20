مطار الغردقة الدولي يستقبل 88 رحلة تقل 16 ألف سائح اليوم

استقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 88 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 16 ألف سائح من جنسيات مختلفة، في إطار الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها محافظة البحر الأحمر وارتفاع معدلات الإقبال على المقاصد الشاطئية بمدينة الغردقة.

وتتصدر الحركة السياحية الألمانية قائمة الجنسيات الأوروبية الوافدة إلى الغردقة، في ظل انتعاشة ملحوظة في نسب الإشغال بالفنادق والقرى السياحية بمختلف أنحاء المدينة.

تأتي هذه الزيادة في الإشغال السياحي نتيجة للجهود المبذولة من قبل قطاع السياحة لتعزيز مكانة الغردقة كوجهة مفضلة للسائحين من مختلف دول العالم، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين مستوى الخدمات، وتقديم تجربة متكاملة للزوار.

وتوفر المدينة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تجذب السياح، من بينها الرحلات البحرية، والغطس، والرياضات المائية، إلى جانب التعرف على الثقافة المحلية عبر الأسواق التقليدية والمطاعم التي تقدم المأكولات المصرية، ما يسهم في تعزيز تجربة الإقامة ودعم القطاع السياحي بالمحافظة.