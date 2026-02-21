تكليف الدكتور محمد شوقي سعد بالقيام بأعمال عميد هندسة القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد شوقي محمد سعد، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لتعيين عميد جديد للكلية، وذلك خلفًا للدكتور حسام عبد الفتاح الذي صدر القرار الجمهوري بتعيينه محافظًا للقليوبية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن القرار يأتي في ضوء حرص إدارة الجامعة على ضمان استمرارية الأداء الأكاديمي والإداري بكفاءة وانتظام، والحفاظ على استقرار العمل داخل كلية الهندسة باعتبارها إحدى الكليات الرائدة بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن تكليف الدكتور محمد شوقي يعكس ثقة إدارة الجامعة في خبراته العلمية ومسيرته الإدارية المتميزة، وقدرته على مواصلة جهود التطوير وتعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية، بما يدعم تنافسية الكلية ومكانتها على المستويين المحلي والدولي.

كما أعرب الدكتور عبدالصادق عن تقديره للدكتور حسام عبد الفتاح لما بذله من جهود مثمرة خلال فترة توليه عمادة الكلية، مشيدًا بإسهاماته في دعم خطط التطوير، ومتمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة في خدمة الوطن.