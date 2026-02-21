التحقيق مع المتهمين في التعدى على أب ونجله بقرية باسوس

باشرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية اليوم إجراءات التحقيق مع المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك عقب عرضهم على النيابة الكلية بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يشتبه في استخدامها خلال الحادث.

بلاغا بالواقعة



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تحركت لفحص ملابسات الواقعة في أعقاب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة واعتداءً على المجني عليهما تخلله إطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن إصابتهما.

وأسفرت التحريات وأعمال الفحص عن تحديد هوية المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وضبط الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهتهم أقر المتهمون بارتكاب الواقعة مرجعين ذلك إلى خلافات سابقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.