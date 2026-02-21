قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحماة الوطن: تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواكب التغيرات الاقتصادية

أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة
أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة
محمد الشعراوي

أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة،  أن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، شديدة الأهمية خاصة أنها تعيد تعريف هذه المشروعات وترفع سقف حجم أعمالها ما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي والموازي إلى الاقتصاد الرسمي .

وأضاف ترجم في بيان له ، أن رفع الحد الأقصى لحجم المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، يمثل استجابة الحكومة لمطالب المصنعين والمنتجين والمستثمرين ويؤكد إدراك الحكومة لتأثير التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل خلال المرحلة الراهنة، ما يعزز من قدرة هذه المشروعات على البقاء والتوسع في حجم استثماراتها بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.

أوضح ترجم، أن تعديل الحد الأقصى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة ليصل حجم أعمالها إلى 100 مليون جنيه، والمشروعات المتوسطة ليصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه، يضمن استفادة هذه المشروعات من الحوافز الضريبية وكافة الامتيازات الأخرى، ما يسمح لهم بالاستمرار في مظلة الدعم الرسمي والنمو دون خوف من الأعباء الإضافية، ويضمن ضم شريحة كبيرة من المستثمرين الذين خرجوا من نطاق التعريف السابق لهذه المشروعات نتيجة التحديات الاقتصادية وتغير قيمة العملة، موضحا أن ذلك يسهم في زيادة حجم إنتاج تلك المشروعات وتوسعها وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة حجم صادراتها  وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة .

الحكومة الاستثمارات زيادة الإنتاج المحلي الاقتصاد الرسمي التعديلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

القوات الأوكرانية تقصف مدرستين خلال 24 ساعة

إعلام روسي: القوات الأوكرانية تقصف مدرستين خلال 24 ساعة

أرشيفية

العفو الدولية: ما لا يقل عن 30 شخصا في إيران يواجهون أحكام بالإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات

خامنئي

احتجاجات طلابية في طهران.. هتافات مناهضة لخامنئي بجامعتي أمير كبير وشريف

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد