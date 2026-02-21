قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
برلمان

نائب: مشاركة مصر في مجلس السلام تؤكد دورها المحوري وتعكس احترام المجتمع الدولي

النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مشاركة مصر في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بالعاصمة الأمريكية واشنطن تمثل خطوة استراتيجية مهمة، تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي الذي اكتسبته الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس احترام المجتمع الدولي للدور الفاعل للقاهرة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن مصر لم تكن يوماً مجرد طرف مشارك في أي جهد دولي، بل شريكاً أساسياً ومحورياً في مسارات السلام، وأن مشاركتها في مجلس السلام تؤكد الالتزام المصري الثابت بدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد في كلمته بالجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدايات الأزمة في غزة وحتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن هذه الإشادة تعكس قوة الموقف المصري الراسخ، وأن القاهرة لم تنحني يوماً لأي سيناريوهات أو ضغوط تحيد عن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه المشروعة.

وتابع: مصر لطالما لعبت دوراً محورياً على المستويين السياسي والإنساني، حيث كانت ولا تزال السند الرئيسي للشعب الفلسطيني في تخفيف المعاناة، سواء من خلال فتح معبر رفح أمام المصابين وإدخال المساعدات الإنسانية، أو عبر الجهود الدبلوماسية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية لوقف التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضح أن مشاركة مصر في "مجلس السلام" ليست مجرد حضور رمزي، بل رسالة قوية للعالم بأن القاهرة مستمرة في قيادة الجهود العربية والدولية لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وأن رؤيتها تقوم على وقف التصعيد، حماية المدنيين، وإطلاق مسار سياسي حقيقي يفضي إلى حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية أثبتت عبر التاريخ قدرتها على ممارسة دور قيادي في أزمات المنطقة، وأن تحركاتها الحالية على الساحة الدولية، سواء من خلال مجلس السلام أو غيره من المحافل، تعكس التزاماً وطنياً وقومياً ثابتاً بدعم حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على الأمن القومي العربي، مؤكداً أن موقف القاهرة سيظل ثابتاً وحازماً في نصرة غزة مهما كانت التحديات.

