محافظات

جولة رقابية مكثفة في رمضان.. متابعة ميدانية لضمان انضباط العمل بمستشفى سرس الليان

جولة
جولة
مروة فاضل

شهدت مستشفى سرس الليان في محافظة المنوفية جولة مرورية  مفاجئة، للوقوف على انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاءت الجولة في إطار خطة عمل إدارة العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة و قام بالمرور الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات الطبية بالطب العلاجي ، محمد يوسف، مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمديرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف المرور الميداني خلال شهر رمضان للتأكد من جاهزية المنشآت الصحية واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

تضمنت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تم التأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية في أماكنهم، ومتابعة آلية استقبال الحالات والتعامل الفوري معها، إلى جانب مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما شملت الجولة المرور على الأقسام الداخلية للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من انتظام تسجيل البيانات الطبية بالملفات وفقًا للمعايير المعتمدة، فضلًا عن تفقد قسم المعمل والأشعة لمتابعة انتظام العمل وسرعة إنجاز الفحوصات المطلوبة.

وتم خلال المرور مراجعة جداول النوبتجيات ومدى الالتزام بها، والتأكيد على الانضباط الإداري، مع توجيه عدد من الملاحظات التنظيمية لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمة.

حرص فريق المرور على التحاور مع عدد من المرضى والمترددين بالمستشفى، للاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ورصد أي معوقات قد تواجههم، بما يضمن تعزيز رضا المواطنين وتحقيق أفضل استجابة لاحتياجاتهم الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذه الجولات الميدانية المكثفة تأتي في إطار خطة المديرية للمتابعة المستمرة خلال شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وبهدف ضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية لا تدخر جهدًا في دعم المستشفيات بالأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة، مع استمرار الرقابة والمتابعة لضبط منظومة العمل، مؤكدًا أن رضا المواطن وتحسين جودة الخدمة الصحية يمثلان أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

محافظة المنوفية مديرية الصحة صحة المنوفية شهر رمضان المنوفية

