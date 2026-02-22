أبراج لا تفضل عزومات رمضان.. هل أنت منهم؟

مع حلول شهر رمضان؛ تكثر العزومات والتجمعات العائلية التي تضفي أجواء من البهجة والدفء، لكن على عكس المتوقع، هناك بعض الأبراج التي لا تفضل الزحام أو السهرات الطويلة، وتميل إلى قضاء الوقت في أجواء أكثر هدوءًا.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الأبراج التي قد تعتذر عن عزومات رمضان، أو تفضل الحضور لفترة قصيرة فقط، وذلك وفقًا لخبراء علم الفلك.

برج الدلو

يميل مواليد الدلو إلى الاستقلالية، ولا يحبون الشعور بالالتزام الاجتماعي الزائد، قد يفضل قضاء أمسية رمضانية هادئة بعيدًا عن الضوضاء، خاصة إذا شعر بأن التجمع سيستنزف طاقته.

برج العقرب

يتسم بالحذر في علاقاته الاجتماعية، ولا يميل إلى التجمعات الكبيرة إلا إذا كان يشعر بالراحة التامة مع الحضور؛ لذلك قد يختار الاعتذار عن بعض الدعوات، مفضلًا دائرة أضيق من المقربين.

برج العذراء

يهتم بالتفاصيل ويحرص على تنظيم وقته بدقة، وإذا شعر بأن العزومة ستؤثر على التزاماته أو روتينه اليومي؛ فقد يؤجلها أو يعتذر عنها، مفضلًا جلسة بسيطة بدلًا من تجمع صاخب.

برج الجدي

عملي بطبعه، ويضع مسؤولياته المهنية أو الأسرية في مقدمة أولوياته، قد يحضر العزومات لفترة قصيرة ثم يغادر مبكرًا؛ حفاظًا على نظامه اليومي.

برج الحوت

يتأثر بالحالة المزاجية، فإذا لم يكن في أفضل حالاته النفسية؛ قد يفضل البقاء في المنزل، والاستمتاع بأجواء روحانية أو عائلية هادئة.