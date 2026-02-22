قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا والصين وإيران: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لأزمة الملف النووي الإيراني
تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام اليوم في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا بإسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام.. وعلقة موت من غادة عبد الرازق لرامز جلال| أخبار التوك شو
سعر عيار 21 اليوم 22-2-2026
النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf .. ترقبوها عبر هذا الرابط
اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ
سمية درويش تفتح النار على فنانين الحلق والجونيلا: «ده بيجر للفن داهية»
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو
توافد السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أبراج لا تفضل عزومات رمضان.. هل أنت منهم؟

الابراج
الابراج
حياة عبد العزيز

مع حلول شهر رمضان؛ تكثر العزومات والتجمعات العائلية التي تضفي أجواء من البهجة والدفء، لكن على عكس المتوقع، هناك بعض الأبراج التي لا تفضل الزحام أو السهرات الطويلة، وتميل إلى قضاء الوقت في أجواء أكثر هدوءًا.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الأبراج التي قد تعتذر عن عزومات رمضان، أو تفضل الحضور لفترة قصيرة فقط، وذلك وفقًا لخبراء علم الفلك.

برج الدلو

يميل مواليد الدلو إلى الاستقلالية، ولا يحبون الشعور بالالتزام الاجتماعي الزائد، قد يفضل قضاء أمسية رمضانية هادئة بعيدًا عن الضوضاء، خاصة إذا شعر بأن التجمع سيستنزف طاقته.

 

 

برج العقرب

يتسم بالحذر في علاقاته الاجتماعية، ولا يميل إلى التجمعات الكبيرة إلا إذا كان يشعر بالراحة التامة مع الحضور؛ لذلك قد يختار الاعتذار عن بعض الدعوات، مفضلًا دائرة أضيق من المقربين.

برج العذراء

يهتم بالتفاصيل ويحرص على تنظيم وقته بدقة، وإذا شعر بأن العزومة ستؤثر على التزاماته أو روتينه اليومي؛ فقد يؤجلها أو يعتذر عنها، مفضلًا جلسة بسيطة بدلًا من تجمع صاخب.

برج الجدي

عملي بطبعه، ويضع مسؤولياته المهنية أو الأسرية في مقدمة أولوياته، قد يحضر العزومات لفترة قصيرة ثم يغادر مبكرًا؛ حفاظًا على نظامه اليومي.

برج الحوت

يتأثر بالحالة المزاجية، فإذا لم يكن في أفضل حالاته النفسية؛ قد يفضل البقاء في المنزل، والاستمتاع بأجواء روحانية أو عائلية هادئة.

الابراج الابراج اليوم عزومة رمضان ابراج تكره العزومات برج الحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

البطل المصري

"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

قلق إدارة الإسماعيلي من نتائج الفريق في الدوري المصري

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا يُفاجئ الجمهور برسالة وقت الإفطار .. ماذا قال ؟

رابطة الاندية

«أضا»: الدوري المصري يمر بمرحلة صعبة ويحتاج وعي الجميع

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد