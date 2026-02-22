قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اليوم.. طاقة النواب تناقش مشروع قانون بتعديل أحكام الأنشطة النووية

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
ماجدة بدوى

تعقد  لجنة الطاقة والبيئة  بـ  مجلس النواب  اخلال اجتماعاتها  اليوم  برئاسة المهندس طارق الملا، حيث  تناقش في الاجتماع الاول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.


ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي


وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى  اليوم بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

طاقة النواب الأنشطة النووية لجنة الطاقة والبيئة مشروع قانون قانون تنظيم الأنشطة النووية المهندس طارق الملا الدستورية والتشريعية الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر «عوالم على حافة الواقع» لـ مينا سيتي يوسف

رصاص وخلافات أسرية.. الأمن يكشف كواليس واقعة القليوبية وطبيب يفسر المشهد

خرطوش وخلافات أسرية| كواليس واقعة إطلاق النار على أب ونجله بالقليوبية.. وطبيب نفسي يفسر المشهد

فتاوى

فتاوى| ما حكم الصيام بدون نية أو سحور في رمضان؟.. حكم ابتلاع الصائم للريق مصاحبا بالبلغم.. حكم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد