اليوم.. طاقة النواب تناقش مشروع قانون بتعديل أحكام الأنشطة النووية

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب اخلال اجتماعاتها اليوم برئاسة المهندس طارق الملا، حيث تناقش في الاجتماع الاول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.



ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي



وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى اليوم بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة 300 ألف دينار كويتي.