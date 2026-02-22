قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص
السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نزوح قياسي للأموال من وول ستريت.. خروج 75 مليار دولار من الأسهم الأمريكية للأسواق الخارجية

نزوح قياسي للأموال من "وول ستريت": 75 مليار دولار تغادر الأسهم الأمريكية في تحول للاسواق الخارجية
نزوح قياسي للأموال من "وول ستريت": 75 مليار دولار تغادر الأسهم الأمريكية في تحول للاسواق الخارجية
أ ش أ

 تشهد الأسواق المالية الأمريكية موجة نزوح غير مسبوقة لرؤوس الأموال، مع سحب مستثمرين أمريكيين نحو 75 مليار دولار من منتجات الأسهم المحلية خلال الأشهر الستة الماضية، بينها 52 مليار دولار منذ بداية عام 2026 فقط، في أسرع وتيرة خروج خلال أول شهرين من العام منذ ما لا يقل عن 2010، وفق بيانات مؤسسة تحليل البيانات الاقتصادية والابحاث LSEG/Lipper .

يأتي هذا التحول في وقت بدأت فيه جاذبية الأسهم الأمريكية تتراجع، مع انحسار الزخم الذي قادته شركات التكنولوجيا الكبرى خلال العامين الماضيين، مقابل أداء أقوى لأسواق خارجية في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة.

كانت استراتيجية «اشترِ أمريكا» قد هيمنت على توجهات المستثمرين منذ نهاية الأزمة المالية العالمية في 2009، مدفوعة بقوة الاقتصاد الأمريكي وهيمنة قطاع التكنولوجيا، فيما دفعت طفرة الذكاء الاصطناعي مؤشر S&P 500 إلى مستويات قياسية العام الماضي. وفق وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

غير أن تصاعد المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى وتكاليف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسات التجارية الأمريكية، دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم والبحث عن فرص ذات تقييمات أكثر جاذبية خارج الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأمريكيين ضخّوا نحو 26 مليار دولار في أسهم الأسواق الناشئة منذ بداية العام، مع تصدر كوريا الجنوبية قائمة الوجهات، تلتها البرازيل. كما استفادت أسواق متقدمة من هذا التحول، إذ ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 43% خلال 12 شهرًا بالدولار، وصعد مؤشر STOXX 600 الأوروبي 26%، فيما حقق مؤشر CSI 300 الصيني مكاسب بلغت 23%، مقارنة بارتفاع يقارب 14% فقط لمؤشر S&P 500 خلال الفترة نفسها.

ويرى محللون أن الفجوة في التقييمات تمثل عاملًا رئيسيًا في هذا التحول، إذ يتداول مؤشر S&P 500 عند مضاعف ربحية يقارب 21.8 مرة، مقابل نحو 15 مرة للأسهم الأوروبية، و17 مرة في اليابان، و13.5 مرة في الصين، ما يعزز جاذبية الأسواق الخارجية من منظور القيمة.

وأظهرت بيانات التدفقات أن الاستثمارات الأمريكية في منتجات الأسهم الأوروبية تسارعت منذ منتصف 2025، في إشارة إلى ما وصفه بعض مديري الأصول بـ«دوران عالمي كبير» لرؤوس الأموال بعيدًا عن الولايات المتحدة.

ورغم تراجع الدولار بنحو 10% أمام سلة من العملات منذ يناير الماضي، ما يزيد تكلفة الاستثمار الخارجي على الأمريكيين، فإن تحسن العوائد في الأسواق الدولية يعزز الاتجاه نحو تنويع المحافظ الاستثمارية خارج وول ستريت، في ظل بيئة عالمية تتسم بإعادة تموضع استراتيجي لرؤوس الأموال.

الأسواق المالية الأمريكية موجة نزوح غير مسبوقة لرؤوس الأموال منتجات الأسهم المحلية مؤسسة تحليل البيانات الاقتصادية والابحاث LSEGLipper

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

"واشنطن بوست": إدارة ترامب تكافح لإنفاق 500 مليار دولار إضافية على الجيش الأمريكي

واشنطن بوست: إدارة ترامب تكافح لإنفاق 500 مليار دولار إضافية على الجيش الأمريكي

نزوح قياسي للأموال من "وول ستريت": 75 مليار دولار تغادر الأسهم الأمريكية في تحول للاسواق الخارجية

نزوح قياسي للأموال من وول ستريت.. خروج 75 مليار دولار من الأسهم الأمريكية للأسواق الخارجية

نتفليكس

تحقيق أمريكي موسع حول استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز ديسكفري

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد