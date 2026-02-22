قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا.. ارتفاع عدد من يتقاضون أكثر من مليون جنيه إسترليني سنويا إلى 31 ألف شخص

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

أظهرت بيانات ضريبية حديثة ارتفاع عدد أصحاب الدخول السنوية التي تتجاوز مليون جنيه إسترليني في بريطانيا إلى نحو 31 ألف شخص خلال العام الضريبي 2024/2025، مقارنة بـ29,600 شخص في العام السابق، وفق تحليل حديث يستند إلى بيانات رسمية من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.

وبلغ إجمالي دخل هذه الفئة، المعروفة باسم «أصحاب الدخول فائقة الارتفاع»، نحو 89.1 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، ما يشير إلى متوسط دخل سنوي يقارب 2.9 مليون جنيه لكل فرد، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسجل عدد دافعي الضرائب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ويحققون دخلًا سنويًا لا يقل عن مليون جنيه إسترليني مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 1,000 شخص، بزيادة 11% مقارنة بـ900 شخص في العام السابق.

وبلغ إجمالي دخل هذه الفئة الشابة أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني، بزيادة 5.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.6 مليار جنيه سجلها نحو 800 شاب فقط في العام الضريبي 2020/2021.

ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع العوائد في قطاعات الرياضة والترفيه وصناعة المحتوى الرقمي، إلى جانب زيادة الرواتب في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، فضلاً عن نمو الإنفاق الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي بلغ 917 مليون جنيه بين عامي 2019 و2024، مع توقع تجاوزه مليار جنيه هذا العام.

ويواجه أصحاب الدخول المرتفعة معدلات ضريبية مرتفعة، إذ يدفع الشخص الذي يحقق دخلًا سنويًا قدره مليون جنيه أكثر من 400 ألف جنيه كضرائب سنويًا في المتوسط، في حال عدم استخدام أي إعفاءات ضريبية.

أما من يحقق دخلًا يبلغ 2.5 مليون جنيه سنويًا، فقد يتبقى له نحو 1.34 مليون جنيه بعد الضرائب والتأمين الوطني، في حين يصل صافي دخل من يكسب 5 ملايين جنيه إلى نحو 2.66 مليون جنيه، وفق تقديرات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.

وفي المقابل، ينخفض صافي دخل من يكسب 500 ألف جنيه إلى نحو 276,786 جنيهًا، بينما يحصل من يحقق 250 ألف جنيه سنويًا على نحو 144,286 جنيهًا فقط بعد الضرائب.

ورغم ارتفاع عدد أصحاب الدخول المرتفعة، أظهر التحليل أن مستوى الثقافة المالية في بريطانيا لا يزال منخفضًا نسبيًا مقارنة بدول أخرى، إذ يتمتع أقل من ثلث السكان فقط بمهارات مالية كافية، مقارنة بـ49.8% في كندا و55.6% في هونج كونج.

كما أظهرت البيانات أن نحو 39% من البالغين في بريطانيا، أي ما يعادل 20.3 مليون شخص، لا يشعرون بالثقة في إدارة شؤونهم المالية، ما يعكس تحديات هيكلية في التعامل مع الثروات المتزايدة.

ويشير هذا الاتجاه إلى تحولات متسارعة في هيكل توزيع الدخل في بريطانيا، مدفوعة بنمو قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والترفيه، إلى جانب تزايد دور الاقتصاد القائم على المحتوى الرقمي في خلق ثروات سريعة، خاصة بين الشباب.

ارتفاع عدد أصحاب الدخول السنوية هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أصحاب الدخول فائقة الارتفاع صحيفة ديلي ميل البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تفوز بالمشاركة في مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي

مدبولي

وزير التخطيط: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان جودة حياة المواطن

كلية الزراعة بجامعة القاهرة

كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية لنظام إدارة الجودة

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد