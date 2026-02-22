الفرصة الأخيرة.. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" إن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لعقد جولة أخرى من المحادثات مع إيران يوم الجمعة المقبل في جنيف.

وذكر المسؤول أن واشنطن مستعدة لجولة أخرى من المحادثات إذا تلقت مقترحا إيرانيا مفصلا بشأن اتفاق نووي خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنتظر اقتراح إيران.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن المساعي الدبلوماسية الحالية هي على الأرجح الفرصة الأخيرة التي سيمنحها الرئيس ترامب لإيران قبل شن عملية عسكرية أمريكية إسرائيلية ضخمة يمكن أن تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي بشكل مباشر.

ويخطط مبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذان نصحا ترامب بإعطاء الدبلوماسية فرصة أكبر قبل إصدار أمر بشن ضربة، للتواجد في جنيف في 27 فبراير إذا أرسل الإيرانيون مقترحا في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأنه: "إذا قدمت إيران مسودة اقتراح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف يوم الجمعة لبدء مفاوضات مفصلة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق نووي".

وأكد المسؤول أن إدارة ترامب وإيران قد تناقشان أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل القبول باتفاق نووي كامل.

وخلال الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف يوم الثلاثاء الماضي، طلب ويتكوف وكوشنر من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقديم اقتراح مكتوب مفصل من إيران في غضون أيام.