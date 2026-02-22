بلومبرج: فوضى تعريفات ترامب تهدد بتجميد الاتفاق التجاري بين أوروبا وأمريكا

اقترح رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تجميد عملية التصديق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحين تلقي تفاصيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياستها التجارية. وفق وكالة "بلومبرج".

وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي على الموافقة على ما يُسمى باتفاقية تيرنبيري في اجتماع طارئ يوم الاثنين "إلى حين الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة".

وكتب لانج على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "فوضى جمركية عارمة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد يفهم ما يحدث - فقط أسئلة بلا إجابات وحالة من عدم اليقين المتزايد بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين".

ويأتي هذا التراجع البرلماني بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية استخدام ترامب لقانون صلاحيات الطوارئ لفرض ما يُسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة في جميع أنحاء العالم. وكانت اللجنة البرلمانية قد جمدت عملية الموافقة مرة من قبل، بعد أن هدد ترامب بضم جرينلاند.