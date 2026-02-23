تفتيش تمريضي على مكتب الصحة ورعاية الطفل بالغردقة لمتابعة الانضباط وجودة الخدمات

نفّذت إدارة التمريض بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر جولة مرورية على مكتب الصحة ورعاية الطفل بمدينة الغردقة، لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام سير العمل داخل المنشأة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وجرت الجولة تحت إشراف ميس نجلاء سعيد، مدير إدارة التمريض، حيث قامت ميس هناء، مفتش تمريض الرعاية الأساسية، بمتابعة أداء فريق الغدة الدرقية، والتأكد من توافر مستلزمات المبادرات الرئاسية، إلى جانب تفقد انتظام سير جلسة التطعيم المنعقدة اليوم بالمكتب.

وشملت المتابعة التأكد من الالتزام بالإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين، ورصد أي ملاحظات تتعلق بجودة الأداء أو توافر المستلزمات الطبية.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة مديرية الصحة بالبحر الأحمر للمتابعة الميدانية المستمرة، ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.