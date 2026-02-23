قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل دينية النواب: مصر صمام أمان الفلسطينيين ضد التهجير ومخططات الاحتلال

الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
فريدة محمد

 أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مصر كانت دائمًا صمام أمان للشعب الفلسطيني، موضحًا أن موقفها التاريخي يركز على حماية الفلسطينيين ومنع أي محاولات للتهجير القسري أو تغييرات ديموغرافية بالقوة. 

وأوضح المحمدي، أن الجهود المصرية تضمنت تحركات سياسية ودبلوماسية مستمرة، ومبادرات عربية ودولية لضمان استمرار الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

 وأشار إلى أن مصر لعبت دور الوسيط المحايد بين مختلف الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدا أن القاهرة نجحت في منع أي إجراءات من شأنها تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم الإنسانية، وعرقلت المخططات التي تهدف لتغيير الهوية الفلسطينية. 

وأوضح طارق المحمدي، أن مصر قدمت دعمًا عمليًا للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية، والمبادرات الطبية، وإعادة الإعمار في غزة، إلى جانب الدور الإعلامي والتوعوي في نقل الحقائق للمنظمات الدولية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة والشرعية الدولية. 

وشدد وكيل لجنة الشئون الدينية، على أن استمرار مصر في دعم الفلسطينيين يمثل رسالة قوية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً أن القيادة المصرية نجحت في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وصد أي محاولات للتهجير، وتعزيز التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية.

