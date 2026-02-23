وكيل دينية النواب: مصر صمام أمان الفلسطينيين ضد التهجير ومخططات الاحتلال

أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مصر كانت دائمًا صمام أمان للشعب الفلسطيني، موضحًا أن موقفها التاريخي يركز على حماية الفلسطينيين ومنع أي محاولات للتهجير القسري أو تغييرات ديموغرافية بالقوة.

وأوضح المحمدي، أن الجهود المصرية تضمنت تحركات سياسية ودبلوماسية مستمرة، ومبادرات عربية ودولية لضمان استمرار الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر لعبت دور الوسيط المحايد بين مختلف الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدا أن القاهرة نجحت في منع أي إجراءات من شأنها تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم الإنسانية، وعرقلت المخططات التي تهدف لتغيير الهوية الفلسطينية.

وأوضح طارق المحمدي، أن مصر قدمت دعمًا عمليًا للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية، والمبادرات الطبية، وإعادة الإعمار في غزة، إلى جانب الدور الإعلامي والتوعوي في نقل الحقائق للمنظمات الدولية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة والشرعية الدولية.

وشدد وكيل لجنة الشئون الدينية، على أن استمرار مصر في دعم الفلسطينيين يمثل رسالة قوية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً أن القيادة المصرية نجحت في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وصد أي محاولات للتهجير، وتعزيز التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية.