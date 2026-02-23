مونيكا مدحت تشارك في دراما رمضان بـ"كان يا ما كان" و"المتر سمير"

تشارك الفنانة الصاعدة مونيكا مدحت في الموسم الرمضاني 2026 بعملين دراميين، حيث تشارك في مسلسل "كان يا ما كان" بطولة ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، نهى عابدين، جلا هشام، ويوسف عمر. العمل من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

وتدور أحداث "كان يا ما كان" في إطار رومانسي كوميدي اجتماعي، من خلال حكايات إنسانية متشابكة وتجارب حياتية متعددة، إذ يسلّط العمل الضوء على العلاقات الزوجية وتحديات ما بعد الطلاق وتعقيداته.

كما تشارك مونيكا مدحت في مسلسل "المتر سمير"، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، إلى جانب كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، ومحمد أوتاكا. المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة Masha Entertainment.

وتدور أحداث "المتر سمير" في إطار اجتماعي كوميدي، متناولًا الأزمات والمواقف الطريفة التي يواجهها البطل في حياته المهنية، إلى جانب صراعاته المستمرة وخلافاته مع طليقته، وما يرتبط بها من قضايا النفقة.

كانت آخر مشاركات مونيكا مدحت الفنية من خلال الفيلم القصير "جوب تايتل"، الذي قامت ببطولته إلى جانب محمد يس وأمجد حجازي، وهو من إخراج فارس التابعي، إنتاج مصري - فرنسي مشترك.