الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
فن وثقافة

مونيكا مدحت تشارك في دراما رمضان بـ"كان يا ما كان" و"المتر سمير"

مونيكا مدحت
مونيكا مدحت
أوركيد سامي

تشارك الفنانة الصاعدة مونيكا مدحت في الموسم الرمضاني 2026 بعملين دراميين، حيث تشارك في مسلسل "كان يا ما كان" بطولة ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، نهى عابدين، جلا هشام، ويوسف عمر. العمل من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني.

وتدور أحداث "كان يا ما كان" في إطار رومانسي كوميدي اجتماعي، من خلال حكايات إنسانية متشابكة وتجارب حياتية متعددة، إذ يسلّط العمل الضوء على العلاقات الزوجية وتحديات ما بعد الطلاق وتعقيداته.

كما تشارك مونيكا مدحت في مسلسل "المتر سمير"، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، إلى جانب كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، ومحمد أوتاكا. المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة Masha Entertainment.

وتدور أحداث "المتر سمير" في إطار اجتماعي كوميدي، متناولًا الأزمات والمواقف الطريفة التي يواجهها البطل في حياته المهنية، إلى جانب صراعاته المستمرة وخلافاته مع طليقته، وما يرتبط بها من قضايا النفقة.

كانت آخر مشاركات مونيكا مدحت الفنية من خلال الفيلم القصير "جوب تايتل"، الذي قامت ببطولته إلى جانب محمد يس وأمجد حجازي، وهو من إخراج فارس التابعي، إنتاج مصري - فرنسي مشترك.

اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

