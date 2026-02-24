طال انتظارها.. واتساب يطلق ميزة جديدة هتقلب الموازيين فما القصة؟

لم يكن إرسال الرسائل في الوقت المناسب تمامًا على واتساب أمرًا سهلاً قط. فإذا أردتَ تهنئة أحدهم عند منتصف الليل أو جدولة تذكير لوقت لاحق، كان عليك إما أن تتذكري ذلك يدويًا أو أن اللجوء إلى حلول بديلة غير عملية و لكن ربما يتغير هذا الوضع أخيرًا.

وفقًا لموقع WABetaInfo، تم رصد إشارات إلى ميزة "الرسائل المجدولة" الجديدة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام iOS (الإصدار 26.7.10.72)، والذي تم توزيعه عبر برنامج TestFlight من Apple.

دعم المحادثات الفردية

لم يتم تفعيل هذه الميزة بعد، إلا أن التسريبات تشير إلى أن واتساب يعمل على طريقة أصلية لإنشاء رسالة، واختيار تاريخ ووقت محددين، وإرسالها تلقائيًا.

تُظهر لقطة شاشة مُسرّبة نشرها موقع WABetaInfo ما يبدو أنه قسم مُخصّص داخل نافذة الدردشة لعرض الرسائل المُجدولة. ومن المُفترض أن يتمكن المستخدمون من مُراجعة الرسائل المُعلقة أو إدارتها قبل إرسالها.

يبدو أن المثال الموضح في التسريب مأخوذ من محادثة جماعية، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن الميزة ستقتصر على المجموعات. من المتوقع أيضاً دعم المحادثات الفردية.

تطبيق واتساب

خدمة جدولة الرسائل

على الجانب الآخر إذا تم تعزيز تلك الميزات بالكامل، فسوف يصبح واتساب أقرب إلى المنافسين مثل جوجل مسجز وتليجرام، وكلاهما يقدمان خدمة جدولة الرسائل منذ فترة.

يلجأ مستخدمو أندرويد حاليًا إلى تطبيقات أتمتة خارجية لمحاكاة هذه الميزة، الأمر الذي قد يتطلب صلاحيات واسعة النطاق، ولا يُعدّ مثاليًا دائمًا من ناحية الخصوصية.

أما على نظام iOS، فمن الممكن تقنيًا القيام بذلك باستخدام تطبيق الاختصارات من آبل، لكن العملية ليست سلسة تمامًا.

من المهم التأكيد على أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير. فهي مخفية في الكود البرمجي وغير متاحة حاليًا، مما يعني أن الجدول الزمني قد يتغير. أحيانًا تستغرق الميزات التي يتم رصدها في هذه المرحلة شهورًا للوصول، وفي بعض الأحيان لا تتجاوز مرحلة الاختبار أبدًا.



مع ذلك، تبدو ميزة جدولة الرسائل إضافة منطقية فهي ميزة صغيرة نظرياً، لكنها ميزة طالب بها العديد من المستخدمين على مر السنين.