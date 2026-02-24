قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طال انتظارها.. واتساب يطلق ميزة جديدة هتقلب الموازيين فما القصة؟

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

لم يكن إرسال الرسائل في الوقت المناسب تمامًا على واتساب أمرًا سهلاً قط. فإذا أردتَ تهنئة أحدهم عند منتصف الليل أو جدولة تذكير لوقت لاحق، كان عليك إما أن تتذكري ذلك يدويًا أو أن اللجوء إلى حلول بديلة غير عملية و لكن ربما يتغير هذا الوضع أخيرًا.

وفقًا لموقع WABetaInfo، تم رصد إشارات إلى ميزة "الرسائل المجدولة" الجديدة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام iOS (الإصدار 26.7.10.72)، والذي تم توزيعه عبر برنامج TestFlight من Apple.

دعم المحادثات الفردية

لم يتم تفعيل هذه الميزة بعد،  إلا أن التسريبات تشير إلى أن واتساب يعمل على طريقة أصلية لإنشاء رسالة، واختيار تاريخ ووقت محددين، وإرسالها تلقائيًا.

تُظهر لقطة شاشة مُسرّبة نشرها موقع WABetaInfo ما يبدو أنه قسم مُخصّص داخل نافذة الدردشة لعرض الرسائل المُجدولة. ومن المُفترض أن يتمكن المستخدمون من مُراجعة الرسائل المُعلقة أو إدارتها قبل إرسالها.

يبدو أن المثال الموضح في التسريب مأخوذ من محادثة جماعية، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن الميزة ستقتصر على المجموعات. من المتوقع أيضاً دعم المحادثات الفردية.

تطبيق واتساب

خدمة جدولة الرسائل

على الجانب الآخر إذا تم تعزيز تلك الميزات بالكامل، فسوف يصبح واتساب أقرب إلى المنافسين مثل جوجل مسجز وتليجرام، وكلاهما يقدمان خدمة جدولة الرسائل منذ فترة.

يلجأ مستخدمو أندرويد حاليًا إلى تطبيقات أتمتة خارجية لمحاكاة هذه الميزة، الأمر الذي قد يتطلب صلاحيات واسعة النطاق، ولا يُعدّ مثاليًا دائمًا من ناحية الخصوصية. 

أما على نظام iOS، فمن الممكن تقنيًا القيام بذلك باستخدام تطبيق الاختصارات من آبل، لكن العملية ليست سلسة تمامًا.

من المهم التأكيد على أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير. فهي مخفية في الكود البرمجي وغير متاحة حاليًا، مما يعني أن الجدول الزمني قد يتغير. أحيانًا تستغرق الميزات التي يتم رصدها في هذه المرحلة شهورًا للوصول، وفي بعض الأحيان لا تتجاوز مرحلة الاختبار أبدًا.


مع ذلك، تبدو ميزة جدولة الرسائل إضافة منطقية فهي ميزة صغيرة نظرياً، لكنها ميزة طالب بها العديد من المستخدمين على مر السنين.

إرسال الرسائل الرسائل المجدولة نظام iOS مُراجعة الرسائل المُعلقة المحادثات الفردية خدمة جدولة الرسائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

ترشيحاتنا

قلعة الجندي برأس سدر

آثار جنوب سيناء تنفي وجود تعديات على قلعة الجندي.. وتؤكد: التلفيات نتيجة عوامل طبيعية وجارٍ التنسيق لأعمال الترميم

الأبن الجاني

فيديو صادم في الإسكندرية.. أم تكشف اعتداءات نجلها عليها بأدوات حادة وأسلاك كهرباء

فخر الدلتا

زلزال في كواليس «فخر الدلتا».. حذف اسم المؤلف من التتر بعد اتهامات بالتحرش.. وتحرك رسمي أمام النيابة

بالصور

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد