الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
تكنولوجيا وسيارات

هتقلب الموازيين..واتساب يطلق ميزة جديدة إليك أهم التفاصيل

لمياء الياسين

قد يسمح تطبيق واتساب قريباً لجميع المستخدمين بإرسال الرسائل تلقائياً في المحادثات، حيث يعمل على ميزة جدولة الرسائل التي من المتوقع أن تعمل في كل من المحادثات الفردية والجماعية.

تطبيق واتساب

على الجانب الآخر تأتي هذه الميزة قيد التطوير في الإصدار التجريبي 26.7.10.72 من WhatsApp لنظام iOS وتتيح هذه الميزة، التي يمكن تسميتها "الرسائل المجدولة"، للمستخدمين إرسال الرسائل تلقائيًا عن طريق جدولة إرسالها مسبقًا و ما عليك سوى كتابة الرسالة، ثم اختيار التاريخ والوقت اللذين ترغب في استلامها فيهما تلقائيًا.

جدولة الرسائل

قد يتيح لك تطبيق واتساب قريبًا جدولة الرسائل ليتم إرسالها تلقائيًا في المحادثات
ستظهر الرسائل المجدولة في قسم "الرسائل المجدولة" على شاشة معلومات الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين حذفها قبل تسليمها.

تطبيق واتساب

إليكم كيفية عملها

عند إضافة شخص جديد إلى دردشة جماعية، ستظهر لك خيارات لإرسال الرسائل الأخيرة إليه - من 25 إلى 100 رسالة كحد أقصى. هذا يُبسط الأمور، ويضمن أن الأعضاء الجدد لا يحتاجون إلا لقراءة الرسائل الأكثر صلةً وحداثةً، كما يُمكن لجميع أعضاء المجموعة رؤية الرسائل المُشاركة بسهولة.

ولضمان الشفافية، عند إرسال سجل الرسائل، يتم إخطار جميع أعضاء المجموعة، مع طوابع زمنية واضحة ومعلومات المرسل، ويكون سجل الرسائل مميزًا بصريًا عن الرسائل العادية.

ومن جانبها تؤكد ميتا أن سجل الرسائل لا تتم مشاركته تلقائيًا، بل هو إجراء يجب اتخاذه عند إضافة عضو جديد إلى المحادثة.

ومع ذلك، سيكون لدى المسؤولين أيضًا خيار تعطيل سجل رسائل المجموعة بالكامل إذا رغبوا في ذلك .

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

جانب من اجتماع وزير الاستثمار

وزير الاستثمار ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

نشاط مكثف لوزارة الاستثمار خلال الأسبوع الثالث من فبراير .. تفاصيل

الضرائب

الضرائب تخفض ندواتها التثقيفية لـ 20 لقاء أسبوعيا .. تفاصيل

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

