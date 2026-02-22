هتقلب الموازيين..واتساب يطلق ميزة جديدة إليك أهم التفاصيل

قد يسمح تطبيق واتساب قريباً لجميع المستخدمين بإرسال الرسائل تلقائياً في المحادثات، حيث يعمل على ميزة جدولة الرسائل التي من المتوقع أن تعمل في كل من المحادثات الفردية والجماعية.

تطبيق واتساب

على الجانب الآخر تأتي هذه الميزة قيد التطوير في الإصدار التجريبي 26.7.10.72 من WhatsApp لنظام iOS وتتيح هذه الميزة، التي يمكن تسميتها "الرسائل المجدولة"، للمستخدمين إرسال الرسائل تلقائيًا عن طريق جدولة إرسالها مسبقًا و ما عليك سوى كتابة الرسالة، ثم اختيار التاريخ والوقت اللذين ترغب في استلامها فيهما تلقائيًا.

جدولة الرسائل

قد يتيح لك تطبيق واتساب قريبًا جدولة الرسائل ليتم إرسالها تلقائيًا في المحادثات

ستظهر الرسائل المجدولة في قسم "الرسائل المجدولة" على شاشة معلومات الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين حذفها قبل تسليمها.

تطبيق واتساب

إليكم كيفية عملها

عند إضافة شخص جديد إلى دردشة جماعية، ستظهر لك خيارات لإرسال الرسائل الأخيرة إليه - من 25 إلى 100 رسالة كحد أقصى. هذا يُبسط الأمور، ويضمن أن الأعضاء الجدد لا يحتاجون إلا لقراءة الرسائل الأكثر صلةً وحداثةً، كما يُمكن لجميع أعضاء المجموعة رؤية الرسائل المُشاركة بسهولة.

ولضمان الشفافية، عند إرسال سجل الرسائل، يتم إخطار جميع أعضاء المجموعة، مع طوابع زمنية واضحة ومعلومات المرسل، ويكون سجل الرسائل مميزًا بصريًا عن الرسائل العادية.

ومن جانبها تؤكد ميتا أن سجل الرسائل لا تتم مشاركته تلقائيًا، بل هو إجراء يجب اتخاذه عند إضافة عضو جديد إلى المحادثة.

ومع ذلك، سيكون لدى المسؤولين أيضًا خيار تعطيل سجل رسائل المجموعة بالكامل إذا رغبوا في ذلك .