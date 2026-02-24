مستشار أمن سيبراني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكنها تنظيم حياة الأفراد خلال رمضان

أكد الدكتور بلال أسعد، مستشار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تنظيم حياة الأفراد خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أهميتها في ترتيب الأولويات اليومية وإدارة الوقت والمجهود بكفاءة أعلى.

إشادة بالاستخدام الواعي للتقنيات الحديثة

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «رمضان القاهرة» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، والذي تقدمه الإعلاميتان شيرين غسان وآية الكفوري، أوضح أسعد أنه من أشد الداعمين لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واعٍ ورزين، لما له من تأثير إيجابي على مختلف جوانب الحياة اليومية، سواء المهنية أو الشخصية.

دعم الجانب الروحاني ومتابعة العبادات

وأشار إلى أن دور هذه التطبيقات لا يقتصر على تنظيم العمل والمهام، بل يمتد ليشمل الجوانب الروحانية في الشهر الكريم، مثل متابعة أداء العبادات، وقراءة القرآن الكريم وتدبره، وتنظيم أوقات الذكر والقيام، ما يساعد الصائمين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أجواء رمضان الإيمانية.

تحقيق التوازن بين التقنية والروحانية

واختتم مستشار الأمن السيبراني تصريحاته بالتأكيد على أن الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا يمكن أن يعزز من روحانية الشهر الفضيل، إذا تم توظيفه لخدمة الأهداف الإيمانية والإنسانية، بعيدًا عن الإفراط أو الانشغال غير المفيد.