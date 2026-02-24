قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
محافظات

محافظ البحر الأحمر يستقبل طلاب مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، وفدًا من طلاب مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ومصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والأستاذ أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية، ومحمد رياض مدير المركز.

وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعزيز وعي الطلاب بالمشروعات القومية وتنمية معارفهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

ورحب المحافظ بالطلاب، مثمنًا حرصهم على زيارة المركز للتعرف على طبيعة عمله وأهميته، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة التعلم والاهتمام بالمجالات التكنولوجية الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من الأنشطة التعليمية التي يتم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية، متمنيًا لجميع طلاب المحافظة دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه، أكد الأستاذ مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تنظيم عدد من الزيارات لطلاب المدارس بمدينة الغردقة إلى المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن زيارة الطلاب المتفوقين بمدرسة شدوان للتعليم الأساسي تأتي في إطار خطة الدولة لتوعية الطلاب والشباب بالمشروعات القومية، خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ محمد رياض، مدير مركز السيطرة بالديوان العام، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تمثل نقلة نوعية في إدارة الأزمات والطوارئ في مصر، باعتبارها مشروعًا قوميًّا يهدف إلى تحقيق التكامل والتواصل بين الجهات الحيوية. وأشار إلى أنها أول شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، ومنفصلة تمامًا عن شبكات الإنترنت وشبكات المحمول الأخرى، بما يجعلها شبكة مؤمنة بالكامل لتقديم خدمات الاتصالات الحيوية لكافة جهات الطوارئ والمرافق الحيوية بالدولة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المحافظة ومديرية التربية والتعليم لربط الطلاب بالواقع العملي للمشروعات القومية، وتعزيز الوعي بدور التكنولوجيا الحديثة في دعم منظومة إدارة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.

