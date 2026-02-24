محافظ البحر الأحمر يستقبل طلاب مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ

استقبل الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، وفدًا من طلاب مدرسة شدوان للتعليم الأساسي بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ومصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والأستاذ أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية، ومحمد رياض مدير المركز.

وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعزيز وعي الطلاب بالمشروعات القومية وتنمية معارفهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

ورحب المحافظ بالطلاب، مثمنًا حرصهم على زيارة المركز للتعرف على طبيعة عمله وأهميته، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة التعلم والاهتمام بالمجالات التكنولوجية الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من الأنشطة التعليمية التي يتم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية، متمنيًا لجميع طلاب المحافظة دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه، أكد الأستاذ مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تنظيم عدد من الزيارات لطلاب المدارس بمدينة الغردقة إلى المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن زيارة الطلاب المتفوقين بمدرسة شدوان للتعليم الأساسي تأتي في إطار خطة الدولة لتوعية الطلاب والشباب بالمشروعات القومية، خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ محمد رياض، مدير مركز السيطرة بالديوان العام، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تمثل نقلة نوعية في إدارة الأزمات والطوارئ في مصر، باعتبارها مشروعًا قوميًّا يهدف إلى تحقيق التكامل والتواصل بين الجهات الحيوية. وأشار إلى أنها أول شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، ومنفصلة تمامًا عن شبكات الإنترنت وشبكات المحمول الأخرى، بما يجعلها شبكة مؤمنة بالكامل لتقديم خدمات الاتصالات الحيوية لكافة جهات الطوارئ والمرافق الحيوية بالدولة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المحافظة ومديرية التربية والتعليم لربط الطلاب بالواقع العملي للمشروعات القومية، وتعزيز الوعي بدور التكنولوجيا الحديثة في دعم منظومة إدارة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.