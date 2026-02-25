بوروسيا دورتموند يواجه أتالانتا في إياب الملحق الأوروبي لتأكيد التأهل

يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على أتالانتا مساء اليوم في إيطاليا، في مواجهة تُقام عند الساعة الثامنة إلا ربع، ضمن إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب سيجنال إيدونا بارك ، بتفوق الفريق الألماني بهدفين دون رد، ما يمنحه أفضلية واضحة قبل لقاء العودة، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد لضمان العبور إلى الدور المقبل.

ويدخل دورتموند اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية في فبراير، حيث حقق أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد، ما عزز موقعه في وصافة الدوري الألماني خلف بايرن ميونخ بفارق ثماني نقاط، ليؤكد استقراره الفني وتوازنه بين المنافسات المحلية والقارية.

في المقابل، تبدو مهمة أتالانتا معقدة، إذ يحتاج الفريق الإيطالي إلى انتفاضة قوية لقلب تأخره ذهابًا، وهو ما يتطلب أداءً عالي التركيز وانضباطًا تكتيكيًا أمام منافس يمتلك خبرة أوروبية كبيرة.

وتزداد التحديات مع غياب عدد من العناصر المؤثرة، أبرزهم شارل دي كيتيلاري وجاكومو راسبادوري، ما يفرض ضغوطًا إضافية على بقية اللاعبين لتعويض النقص.

ويعول الجهاز الفني لأتالانتا على الروح القتالية والدعم الجماهيري في ملعبه، أملًا في تحقيق عودة تاريخية، بينما يسعى دورتموند لإدارة المواجهة بذكاء وحسم بطاقة التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.