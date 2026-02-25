وزير خارجية إسرائيل: لايوجد لدينا صديق أو حليف أفضل من الولايات المتحدة





أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الفوائد التي تقدمها إسرائيل للمصالح الأمريكية والأمن القومي الأمريكي هائلة.

جاء ذلك في كلمة له في فعالية بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وقال ساعر أيضا : لا يوجد لدينا صديق أو حليف أفضل من الولايات المتحدة في العالم.

وأضاف : والولايات المتحدة لا تملك صديقا ولا حليفا أقوى في هذه المنطقة وربما في العالم أجمع من إسرائيل.

وختم جدعون ساعر قائلا: أشير إلى القرار التاريخي الذي اتخذته السفارة الأمريكية بتوسيع خدماتها القنصلية لتشمل مستوطنة إفرات في الضفة الغربية وأعرب عن تقديري لهذه الخطوة.