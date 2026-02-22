وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم السلطة الفلسطينية بانتهاك الاتفاقيات الدولية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "الحقيقة مُرّة: السلطة الفلسطينية ما زالت تنتهك الاتفاقيات، وتحرض الإرهابيين، وتدفع رواتبهم.

و أضاف ساعر، قائلا: سأواصل قول ذلك من كل منبر"، وقد جاء ذلك ردًا على بيان السلطة الفلسطينية الذي صدر عقب خطاب ساعر في مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما جاء في كلمة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس، مؤكدة أنها مجموعة مبتذلة من الادعاءات والأكاذيب التي تعبر عن إفلاس سياسي وأخلاقي وقانوني.

وشددت خارجية فلسطين على أن ما تفوّه به وزير الخارجية الإسرائيلي من الأكاذيب ومن تزوير للتاريخ وتزييف للحقائق هو محاولة يائسة لحرف الانتباه، والتغطية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن وصف وزير الخارجية الإسرائيلي للدولة الفلسطينية بأنها إرهابية، هو تعبير عن عنصرية مقيتة، وأن الدولة التي دمرت قطاع غزة وقتلت عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ هي الدولة الإرهابية التي يتوجب أن ترضخ للمساءلة والعقاب.

وأكدت أن فلسطين لم تكن يومًا أرضًا بلا شعب، ولن تفلح إسرائيل مهما فعلت في تغيير هذه الحقائق الراسخة التي يعرفها ويقر بها التاريخ والعالم أجمع.

