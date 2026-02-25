قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
هامة وتاريخية.. رئيس وزراء الهند يزور الأراضي المحتلة
ننشر حيثيات حكم جنايات دمنهور على طالب جامعي استدرج فتاة وتعدى عليها تحت تأثير المخدر
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعليق التجارب النووية
إنفانتينو يؤكد: كأس العالم 2026 ستُقام في المكسيك رغم أعمال العنف
بث مباشر.. الجامع الأزهر يحتفل بمرور 1086 عاما على تأسيسه
ما بين الدراما والحقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد ساعات من موت أبيها في "الست موناليزا"
وزير الخارجية: ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
شعبة المصدرين: الربط الإلكتروني بين الجهات رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب

ولاء عبد الكريم

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن توجه وزارة الاستثمار نحو تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ببيئة الأعمال يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية في مصر، اتساقًا مع رؤية الدولة لتعميق التكامل المؤسسي وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأوضح أن منظومة الربط تستهدف التكامل بين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب السجل التجاري، بما يعزز من كفاءة تبادل البيانات وتحديثها بصورة فورية وآمنة.

وأشار زكي إلى أن القرار يأتي ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وتقليل الأعباء الإدارية على مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الربط الإلكتروني سيسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمات المرتبطة بالتأسيس وتعديل البيانات، كما يتيح لشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، بما يضمن سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات دون الحاجة إلى دورات مستندية مطولة.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وانضباطًا، قائمة على التكامل الرقمي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير والنمو المستدام.

شعبة المصدرين التجارة الداخلية البورصة المصرية

