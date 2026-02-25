ثبات انفعالي من الفنانة سماح أنور بعد رؤية غوريلا رامز ليفل الوحش

أظهرت الفنانة سماح أنور ثباتً انفعالي ملحوظًا بعد مواجهة غوريلا رامز في برنامج رامز ليفل الوحش، حيث تمكنت من التحكم في ردود أفعالها رغم الموقف المفاجئ والمثير للدهشة.

وبرهنت سماح أنور على قدرتها على ضبط أعصابها والتعامل مع المواقف الطريفة والمفاجآت التي اعتاد عليها جمهور رامز.

وتنطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.