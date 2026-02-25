"كاف" يختار 7 حكام مصريين لمعسكر "النخبة" بالقاهرة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة الحكام، المختارين للمشاركة في معسكر "حكام النخبة" في القارة الأفريقية، والذي شهد حضوراً لافتاً للتحكيم المصري بسبعة أسماء بارزة.

وشملت الاختيارات من حكام الساحة كلاً من: أمين عمر، محمد معروف، ومحمود ناجي، بينما تم اختيار محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، بالإضافة إلى الثنائي، محمود عاشور وحسام عزب حجاج كحكام لتقنية الفيديو (VAR).

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة هذا المعسكر التدريبي المكثف في الفترة من 4 مارس وحتى 8 مارس 2026.

ويهدف المعسكر إلى تجهيز الحكام بدنياً وفنياً للمراحل الحاسمة والإقصائية في البطولات الأفريقية الكبرى، وتحديداً مباريات دور الثمانية (ربع النهائي)، ونصف النهائي، والمباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية.

ويعكس اختيار هذا العدد الكبير من الحكام المصريين، ثقة الاتحاد الأفريقي في جودة التحكيم المصري وقدرته على إدارة المباريات الجماهيرية والمصيرية في القارة السمراء.