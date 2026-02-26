وزير الخارجية الإيطالي يجري مباحثات هاتفية مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة

أ ش أ

أجرى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، محادثات هاتفية مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز، والتي ركزت على ضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الإيطاليين المحتجزين لدى النظام.

وقال تاجاني - الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، في منشور عبر منصة إكس-: "أجريت محادثة هاتفية مطولة مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز " .

وأضاف: "لقد عززنا وجودنا الدبلوماسي في كاراكاس لمواصلة دعم المواطنين والشركات الراغبة في الاستثمار، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول للقضايا التجارية العالقة".

وتابع: "نواصل العمل من أجل الإفراج عن جميع المواطنين الإيطاليين المحتجزين في السجون السياسية، وقد طلبت إعطاء هذا الأمر أولوية قصوى".

وأضاف أن "إيطاليا مستعدة للقيام بدورها في مواصلة عملية صنع السلام الداخلي".