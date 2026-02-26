قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
محافظات

الزملوط يوجه بدعم الخدمات في مطروح

ايمن محمود

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، بالعمل على استقرار الأطباء من خلال برتوكول تعاون مع الجامعات لتوفير أساتذة وأطباء مقيمين  لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

وأشار محافظ مطروح، إلى أهمية ودور المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة مع جهود المحافظة في توفير الخدمات الطبية من أجهزة طبية وغيرها.

وأضاف محافظ مطروح إلى ضرورة تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع الجامعات، ومع قيام رؤساء المدن  باختيار مكان لإقامة مدرسة للتمريض لتوفير كوادر وفرص عمل.

كما وجه المحافظ، بعمل دورات تدريبية للإسعافات الأولية والانقاذ مع اختبار المتطوعين، وكذلك عمل خطة زيارات ميدانية للقرى على مدار الشهر، وعمل تقرير للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المطالب.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق أناب اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ في حضور الاحتفالية التى نظمتها منطقة مطروح الأزهرية بالذكرى 1086 لتأسيس الجامع الازهر الشريف ،في السابع من رمضان عام 361 هجري وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة.

نقل نائب المحافظ تحيات وتهنئة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بذكرى تأسيس الأزهر الشريف والاعتزاز بمكانته كمنارة للعلم ونشر صحيح الدين الاسلامى ودوره على مر تاريخه في الحفاظ علي الهوية المصرية والإسلامية في مواجهة أى محاولات للتعدى عليها او التشويه ،

وكذلك دور الأزهر في العصر الحديث وحفاظه على تلاحم أبناء الوطن الواحد من خلال بيت العائلة.

كما نقل نائب المحافظ تحيات وشكر محافظ مطروح لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ولشيوخ الازهر وعلمائه مع تأكيد دعم محافظة مطروح التام لدور الأزهر التعليمى والمجتمعى بالمحافظة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

