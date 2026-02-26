الزملوط يوجه بدعم الخدمات في مطروح

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، بالعمل على استقرار الأطباء من خلال برتوكول تعاون مع الجامعات لتوفير أساتذة وأطباء مقيمين لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

وأشار محافظ مطروح، إلى أهمية ودور المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة مع جهود المحافظة في توفير الخدمات الطبية من أجهزة طبية وغيرها.

وأضاف محافظ مطروح إلى ضرورة تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع الجامعات، ومع قيام رؤساء المدن باختيار مكان لإقامة مدرسة للتمريض لتوفير كوادر وفرص عمل.

كما وجه المحافظ، بعمل دورات تدريبية للإسعافات الأولية والانقاذ مع اختبار المتطوعين، وكذلك عمل خطة زيارات ميدانية للقرى على مدار الشهر، وعمل تقرير للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المطالب.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق أناب اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ في حضور الاحتفالية التى نظمتها منطقة مطروح الأزهرية بالذكرى 1086 لتأسيس الجامع الازهر الشريف ،في السابع من رمضان عام 361 هجري وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة.

نقل نائب المحافظ تحيات وتهنئة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بذكرى تأسيس الأزهر الشريف والاعتزاز بمكانته كمنارة للعلم ونشر صحيح الدين الاسلامى ودوره على مر تاريخه في الحفاظ علي الهوية المصرية والإسلامية في مواجهة أى محاولات للتعدى عليها او التشويه ،

وكذلك دور الأزهر في العصر الحديث وحفاظه على تلاحم أبناء الوطن الواحد من خلال بيت العائلة.

كما نقل نائب المحافظ تحيات وشكر محافظ مطروح لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ولشيوخ الازهر وعلمائه مع تأكيد دعم محافظة مطروح التام لدور الأزهر التعليمى والمجتمعى بالمحافظة.