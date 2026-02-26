بسعة 5000 مللي أمبير وحامل مدمج..إليك أفضل باوربنك قابل للطي في الأسواق

وسّعت سامسونج مؤخرًا منظومة ملحقاتها لسلسلة هواتف Galaxy S26 بإضافة ملحق جديد ذكي. فقد حصل هاتف Galaxy S26 Ultra وباقي هواتفه على شاحن مغناطيسي جديد بقوة 25 واط ، والآن، أطلقت الشركة أيضًا باوربنك جديدًا مزودًا بمغناطيس مدمج وحامل قابل للطي.

مسند قابل للطي

يستخدم الباوربنك لتقنية التثبيت المغناطيسي ليلتصق بإحكام بظهر الهاتف الذكي، مما يضمن وضعية مثالية لنقل الطاقة بكفاءة دون الحاجة إلى كابلات طويلة أو عناء البحث عن المكان المناسب.

يحتوي الباوربنك على مسند قابل للطي مدمج في الجزء الخلفي منه، مما يتيح لك تثبيت هاتفك بزاوية مريحة، وهو أمر مفيد لإجراء مكالمات الفيديو، أو مشاهدة البث المباشر، أو ممارسة الألعاب، أو غيرها.

تحتوي بطارية سامسونج اللاسلكية المغناطيسية بتقنية Qi2 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير. تدعم هذه البطارية إخراجًا لاسلكيًا يصل إلى 15 واط عند توصيلها مغناطيسيًا بالأجهزة المتوافقة مثل Galaxy S26 Ultra وGalaxy S26+ وGalaxy S26. .

شحن أسرع،

على سبيل المثال، أطلقت شركة Spigen، العلامة التجارية الشهيرة لأغطية الهواتف، العديد من الأغطية المغناطيسية والملحقات . وإذا كنت بحاجة إلى خيار شحن أسرع، يوفر الباوربنك شحنًا سريعًا سلكيًا بقوة 25 واط عبر منفذ USB Type-C. بمعنى آخر، يمكن للمستخدمين شحن جهازين في الوقت نفسه. ومن جانبها أصدرت سامسونج الباوربنك اللاسلكي المغناطيسي Qi2 بلون رمادي واحد. وحتى الآن، لم تُعلن تفاصيل السعر والإطلاق