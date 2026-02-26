قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسعة 5000 مللي أمبير وحامل مدمج..إليك أفضل باوربنك قابل للطي في الأسواق

لمياء الياسين

وسّعت سامسونج مؤخرًا منظومة ملحقاتها لسلسلة هواتف Galaxy S26 بإضافة ملحق جديد ذكي. فقد حصل هاتف Galaxy S26 Ultra وباقي هواتفه على شاحن مغناطيسي جديد بقوة 25 واط ، والآن، أطلقت الشركة أيضًا باوربنك جديدًا مزودًا بمغناطيس مدمج وحامل قابل للطي.

شاحن مغناطيسي

مسند قابل للطي

يستخدم  الباوربنك لتقنية التثبيت المغناطيسي ليلتصق بإحكام بظهر الهاتف الذكي، مما يضمن وضعية مثالية لنقل الطاقة بكفاءة دون الحاجة إلى كابلات طويلة أو عناء البحث عن المكان المناسب. 

يحتوي الباوربنك على مسند قابل للطي مدمج في الجزء الخلفي منه، مما يتيح لك تثبيت هاتفك بزاوية مريحة، وهو أمر مفيد لإجراء مكالمات الفيديو، أو مشاهدة البث المباشر، أو ممارسة الألعاب، أو غيرها.
تحتوي بطارية سامسونج اللاسلكية المغناطيسية بتقنية Qi2 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير. تدعم هذه البطارية إخراجًا لاسلكيًا يصل إلى 15 واط عند توصيلها مغناطيسيًا بالأجهزة المتوافقة مثل Galaxy S26 Ultra وGalaxy S26+ وGalaxy S26. .

شحن أسرع،

على سبيل المثال، أطلقت شركة Spigen، العلامة التجارية الشهيرة لأغطية الهواتف، العديد من الأغطية المغناطيسية والملحقات . وإذا كنت بحاجة إلى خيار شحن أسرع، يوفر الباوربنك شحنًا سريعًا سلكيًا بقوة 25 واط عبر منفذ USB Type-C. بمعنى آخر، يمكن للمستخدمين شحن جهازين في الوقت نفسه. ومن جانبها أصدرت سامسونج الباوربنك اللاسلكي المغناطيسي Qi2 بلون رمادي واحد. وحتى الآن، لم تُعلن تفاصيل السعر والإطلاق 

حدث سامسونج حدث سامسونج الضخم Galaxy Unpacked 2026 شاحن مغناطيسي هاتف Galaxy S26 Ultra هواتف Galaxy S26

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حدود الكلام بين الخاطب وخطيبته

ما حدود الكلام بين الخاطب وخطيبته؟.. هبة إبراهيم تجيب في فقه النساء

الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف

أيمن الحجار: المستشار مؤتمن قاعدة أخلاقية تحكم النصيحة في زمن تضارب الآراء

إفطار رمضان

موعد أذان المغرب 8 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

