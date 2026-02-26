قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تفاوت في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس بالأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس 26 فبراير حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، بالتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وسط متابعة يومية من المواطنين لحركة الأسعار داخل المحال والمنافذ الحكومية.

ووفقا لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الدواجن كالتالي:

الفراخ البيضاء: تتراوح بين 96 و 108 جنيه للكيلو في المحال (حسب المنطقة).

الفراخ البلدي وصلت إلى نحو 130 جنيها للكيلو في بعض المحال، بينما تراوحت في الأسواق بين 125 و130 جنيهًا حسب المنطقة.

ووصل سعر أوراك الدواجن اليوم إلى 115 جنيها للكيلو، واستقرت الدواجن الساسو عند 105 جنيهات في المزرعة، لتصل إلى نحو 125 جنيهًا للمستهلك داخل الأسواق.

 أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض: 120 جنيها

كرتونة البيض الأحمر: 123 جنيها

أيضاً واصلت أسعار اللحوم تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

اللحم الضأن: 442 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن بعظم: 397 جنيهًا

اللحم البتلو: 447 جنيهًا

اللحم البتلو بعظم: 427 جنيهًا

اللحم الكندوز كبير: 390 جنيهًا

اللحم الكندوز صغير: 410 جنيهات

اللحم البلدي الكندوز: 405 جنيها


 



 


 


 

