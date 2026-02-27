أحمد هيكل: السادات كان ينتقد والدي بالاسم في خطاباته

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إنّ الصورة التي قد يتخيلها البعض عن نشأته في ظل قرب والده من السلطة ليست دقيقة، موضحاً أن الفترة من عام 1974 حتى 1981 شهدت انتقادات علنية متكررة من الرئيس أنور السادات لوالده بالاسم.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن السبع سنوات من 74 إلى 81 كانت مرحلة مُنشئة لهم، إذ «كان الرئيس السادات كل ما يطلع في التلفزيون يلقي خطبة كان بينتقد الأستاذ هيكل بالاسم».

وتابع، أن هذه المرحلة خرجوا منها بـ «ليفل من قلق موجود من السلطة، وده كان موجود ويانا»، مشيراً إلى أن تلك الفترة شكّلت علاقتهم بالدولة وبالقانون، حيث ترسخ لديهم أن «الحامي الرئيسي لأي حاجة هو إنك تبقي ماشية جنب الحيط ومحترمة للقانون».

وأشار كذلك إلى أثر تلك الانتقادات عليه في المدرسة والجامعة، قائلاً: «أكيد طبعاً، بتروحي المدرسة أو الجامعة وتلاقي حد يقول لك أنا سمعت الخطبة امبارح وكان فيها انتقاد لوالدك، طبعاً ما بتبقاش حاجة ظريفة»، مؤكداً أن تلك التجربة تركت أثراً إنسانياً وشخصياً واضحاً في سنوات التكوين.