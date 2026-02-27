قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
أدعية النبي في جوف الليل .. 70 دعاء تقضي حوائجك وترزقك من حيث لا تحتسب
الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مظاهر تكريم الله للإنسان.. خلقه من العدم ثم سواه وعدله

درس الدكتور أحمد حسن شعراوي
درس الدكتور أحمد حسن شعراوي
محمد شحتة

ألقى الدكتور أحمد حسن شعراوي، الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة بجامعة الأزهر درس التراويح تحت عنوان: "خلق الله للإنسان وتوجيهه الى طاعته وعبادته" بمجمع الرواق الأزهري بالمظلات التابع للجامع الأزهر الخميس، في الليلة التاسعة من شهر رمضان لعام ١٤٤٧ هجرية.

مظاهر تكريم الله للإنسان

وأكد أحمد حسن شعراوي، أن الله خلق الإنسان وكرمه على جميع المخلوقات، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾. فمن تكريم الله عزَّ وجلَّ للإنسان أن خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وهداه إلى دينه، فالله يقول في الحديث القدسي الشريف: "عبدى إن وجدتنى، وجدت كل شيء، وإن فقدتنى، فقدت كل شيء، وأنت عندى أعز من كل شيء"، يقول تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾. 

وبين أحمد حسن شعراوي، أن عبودية الإنسان للإنسان نقص ومهانة لأن هذه العبودية تعطى خير العبد لسيده، أما عبودية المسلم لربه، فهى فضل وكمال لأنها تعطى منح الله وخيره على عبده، من أجل ذلك عبر الله عن نبيه وحبيبه بأنه عبده في مواضع في القرآن الكريم لأن العبودية لله عزَّ وجلَّ من أسمى المقامات وأفضل المراتب.

تشريف العباد بالتكليف

وأوضح أحمد حسن شعراوي، أن الله جلا وعلا، قد شرف عباده بالتكليف فأمرهم بالصلاة والصيام والزكاة والحج لأن العبد خليفة الله في أرضه، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى له. وما أجمل أن تؤثر هذه العبادات على جسد وروح الإنسان فتهدأ نفسه، ويطمئن قلبه، فيسعد في الدنيا والآخرة، يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، ويقول أيضاً: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.     
وتابع: لقد كره الله في المسلم أن تكون عبادته بعيدة عن سلوكه وأخلاقه، قيل لرسول الله عن امرأة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، لكنها تؤذى جيرانها بلسانها، فقال: "هى في النار"، وذكرت له امرأة تتصدق بالقليل ولا تكثر من عبادتها لكنها لا تؤذى جيرانها فقال النبى: "هى في الجنة"، فطوبى لمن حسن عمله وحسن خلقه وهنيئاً لمن تأثرت أخلاقه بعمله الطيب الصالح.  

وأشار الدكتور أحمد إلى أن الله خلق  الإنسان، وهو مكون من الروح والجسد معا، فلا يطغى جانب على آخر، يقول تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾، داعيًا إلى جعل طاعة العبد لله تعالى تتعدى إلى نفع غيره ووطنه وأمته.

أحمد حسن شعراوي أصول الدين الأزهر درس التراويح شهر رمضان مظاهر تكريم الله للإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

ترشيحاتنا

نائب محافظ الشرقية

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد