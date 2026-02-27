أسرع سيارة رودستر في العالم بتحديثات فريدة

أطلقت شركة بوجاتي العريقة من خلال برنامجها الرسمي للتخصيص "Sur Mesure" نسخة استثنائية وفريدة من نوعها تحت اسم "La Perle Rare" (الجوهرة النادرة)، لتمثل قمة الفخامة في عالم السيارات الرياضية الخارقة.

وتعد هذه السيارة تحفة هندسية تجمع بين الأداء الأسطوري لمحرك W16 وبين اللمسات الفنية التي تجعلها أقرب إلى لوحة تشكيلية منها إلى مركبة تقليدية.

وفي عالم بوجاتي الذي يتسم بالندرة أصلاً، تأتي هذه النسخة لترفع سقف التوقعات، محولة طراز "ميسترال" المحدود بـ 99 نسخة فقط إلى قطعة فنية وحيدة لا تتكرر، مما يطمس الحدود تمامًا بين الهندسة الميكانيكية المبدعة والفن الخالص.

ابتكار ألوان غير مسبوقة وحرفية "Sur Mesure" الاستثنائية

لإنجاز هذا المشروع الفريد، قام خبراء برنامج بوجاتي للتخصيص بتطوير درجتين جديدتين تمامًا من الطلاء اللؤلؤي خصيصًا لهذه السيارة، وهو ما يعكس المجهود الجبار الذي بذل لضمان تميزها المطلق.

وتتميز "الجوهرة النادرة" بتفاصيل دقيقة ومعقدة تتجلى في تدرج الألوان وانعكاسات الضوء على الهيكل الخارجي، مما يمنحها مظهرًا لؤلؤيًا ساحرًا يتغير بتغير زاوية الرؤية.

هذه الحرفية العالية لا تقتصر على المظهر الخارجي فحسب، بل تمتد لتشمل كافة تفاصيل المقصورة الداخلية التي صممت بعناية فائقة لتعكس ذوق المالك وشخصيته.

قمة الحصرية في عالم السيارات الأسرع في العالم

من الحقائق المعروفة في تاريخ بوجاتي أنه لا توجد سيارتان متطابقتان تمامًا، حيث يميل المالكون دائمًا لإضافة لمساتهم الخاصة، ولكن نسخة "La Perle Rare" تجاوزت كافة حدود التخصيص المعتادة.

فمن خلال دمج قائمة طويلة من الطلبات الشخصية مع براعة المصممين، نجحت بوغاتي في تقديم أسرع سيارة "رودستر" في العالم في ثوب جديد يجسد مفهوم الحصرية المطلقة.

ويمثل هذا الابتكار رسالة واضحة من العلامة الفرنسية حول قدرتها على تلبية أكثر الرغبات تعقيدًا، مقدمةً لعملائها تجربة اقتناء تفوق الخيال وتضمن لهم التواجد في منطقة لا يشاركهم فيها أحد من عشاق الفخامة والسرعة.