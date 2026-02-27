قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسرع سيارة رودستر في العالم بتحديثات فريدة

عزة عاطف

أطلقت شركة بوجاتي العريقة من خلال برنامجها الرسمي للتخصيص "Sur Mesure" نسخة استثنائية وفريدة من نوعها تحت اسم "La Perle Rare" (الجوهرة النادرة)، لتمثل قمة الفخامة في عالم السيارات الرياضية الخارقة. 

وتعد هذه السيارة تحفة هندسية تجمع بين الأداء الأسطوري لمحرك W16 وبين اللمسات الفنية التي تجعلها أقرب إلى لوحة تشكيلية منها إلى مركبة تقليدية. 

وفي عالم بوجاتي الذي يتسم بالندرة أصلاً، تأتي هذه النسخة لترفع سقف التوقعات، محولة طراز "ميسترال" المحدود بـ 99 نسخة فقط إلى قطعة فنية وحيدة لا تتكرر، مما يطمس الحدود تمامًا بين الهندسة الميكانيكية المبدعة والفن الخالص.

ابتكار ألوان غير مسبوقة وحرفية "Sur Mesure" الاستثنائية

لإنجاز هذا المشروع الفريد، قام خبراء برنامج بوجاتي للتخصيص بتطوير درجتين جديدتين تمامًا من الطلاء اللؤلؤي خصيصًا لهذه السيارة، وهو ما يعكس المجهود الجبار الذي بذل لضمان تميزها المطلق. 

وتتميز "الجوهرة النادرة" بتفاصيل دقيقة ومعقدة تتجلى في تدرج الألوان وانعكاسات الضوء على الهيكل الخارجي، مما يمنحها مظهرًا لؤلؤيًا ساحرًا يتغير بتغير زاوية الرؤية. 

هذه الحرفية العالية لا تقتصر على المظهر الخارجي فحسب، بل تمتد لتشمل كافة تفاصيل المقصورة الداخلية التي صممت بعناية فائقة لتعكس ذوق المالك وشخصيته.

قمة الحصرية في عالم السيارات الأسرع في العالم

من الحقائق المعروفة في تاريخ بوجاتي أنه لا توجد سيارتان متطابقتان تمامًا، حيث يميل المالكون دائمًا لإضافة لمساتهم الخاصة، ولكن نسخة "La Perle Rare" تجاوزت كافة حدود التخصيص المعتادة. 

فمن خلال دمج قائمة طويلة من الطلبات الشخصية مع براعة المصممين، نجحت بوغاتي في تقديم أسرع سيارة "رودستر" في العالم في ثوب جديد يجسد مفهوم الحصرية المطلقة. 

ويمثل هذا الابتكار رسالة واضحة من العلامة الفرنسية حول قدرتها على تلبية أكثر الرغبات تعقيدًا، مقدمةً لعملائها تجربة اقتناء تفوق الخيال وتضمن لهم التواجد في منطقة لا يشاركهم فيها أحد من عشاق الفخامة والسرعة.

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

ارشيفية

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة

المتهمين

بسبب خلافات الميراث .. شخص يدفع زوجة شقيقه بمصرف مائي في البحيرة

ارشيفيه

اصطدمت الملاكى والكارو.. إصابة أربعة أشخاص على طريق ميت الأكراد بالدقهلية

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

