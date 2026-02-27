بعد الترويج لها في مسلسل عين سحرية.. المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

سلط مسلسل عين سحرية، المعروض على قناة ON، خلال شهر رمضان الضوء على قضية الترويج للمخدرات وبيعها، والتى تعد واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع .

و أعاد هذا العمل الدرامي أهمية الدور القانوني والرقابي في مكافحة هذه الجرائم، حيث أقر قانون العقوبات عقوبات صارمة لردع كل من يشارك في الاتجار أو الترويج للمخدرات وبيعها بأى وسيلة كانت .

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.