تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
«العاشر من رمضان».. "خارطة طريق" للجيل الجديد لمواجهة التحديات
بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة .. بحث عالمي جديد لكلية العلوم جامعة القاهرة
الجيش الأفغاني ينفذ عمليات انتقامية ضد نقاط عسكرية باكستانية
مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد
حوادث

مريض نفسى.. القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته المسنة بالغربية.

 بالفحص تبين أن بتاريخ 25/ الجارى تبلغ لمركز شرطة زفتى بالغربية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (نجلها "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بدون سبب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

 أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ، وتبين عدم إتزانه ، وبسؤال شقيقه قرر بمعاناته من مرض نفسى وسبق إيداعه بإحدى المصحات النفسية للعلاج وقدم الشهادات الدالة على ذلك.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التعدى على والدته المسنة

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

تعليم جنوب سيناء تحتفي بإنجاز جديد

صكوك الأضاحي.. توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية وسط إقبال متوسط.. صور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

