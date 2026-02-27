مريض نفسى.. القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والدته المسنة بالغربية.

بالفحص تبين أن بتاريخ 25/ الجارى تبلغ لمركز شرطة زفتى بالغربية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (نجلها "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بدون سبب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ، وتبين عدم إتزانه ، وبسؤال شقيقه قرر بمعاناته من مرض نفسى وسبق إيداعه بإحدى المصحات النفسية للعلاج وقدم الشهادات الدالة على ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





