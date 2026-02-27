ميكانيكي يعتدي جسديا على طالب إعدادية أثناء لعب ببجي بالجيزة

تعرض طالب لاعتداء جسدي من صديقه أثناء لعبهما لعبة الكترونية سويا وقام بتصويره لابتزازه، ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم.



تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من طالبة 20 سنة بتعرض شقيقها 14 سنة طالب بالمرحلة الإعدادية لاعتداء جنسـ.ـي من شخص تعرف عليه الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال “لعبة ببجي”.

أشارت التحريات إلى تعرف المتهم والمجني عليه منذ فترة قريبة من خلال لعبة "ببجي" وقام المتهم بدعوة المجني عليه لزيارته في منزله للعب سويا واثناء تواجدهما قام المتهم بتقييد حركته والاعتداء عليه بعدما جرده من ملابسه ثم صوره عاريا.

أضافت التحريات أن المتهم ابتز المجني عليه فيما بعد بالصور مطالبه بدفع مبلغ 6 آلاف جنيه لعدم نشرها على شبكة الانترنت وبالفعل ارسل له المبلغ المطلوب ثم اخبر شقيقته بما تعرض له وتوجها سويا لابلاغ الشرطة.

القت مباحث الجيزة القبض على المتهم وتبين أنه ميكانيكي 22 سنة وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة وإنفاقه المبلغ المالي المتحصل عليه من المجنى عليه، وتولت النيابة التحقيق بالواقعة