توك شو

صلاح دياب: من جمع زجاجات الكانتين إلى عالم البيزنس.. لم أستند لاسم العائلة وصنعت طريقي بنفسي

صلاح دياب
صلاح دياب
محمد البدوي

كشف المهندس صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيكو، عن جانب إنساني من سنواته الأولى، مؤكدًا أن انتماءه لعائلة معروفة لم يمنحه امتيازًا خاصًا أو حياة مرفهة، بل دفعه للاعتماد على نفسه مبكرًا وتقدير قيمة كل قرش.

الالتاق بمدرسة إنجليزية

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر شاشة قناة النهار، أنه التحق بمدرسة إنجليزية كانت مصروفاتها تبلغ نحو 30 جنيهًا في الفصل الدراسي، وهو مبلغ اعتبره كبيرًا جدًا في ذلك الوقت، مشددًا على أنه لم يكن هناك مجال للدلال أو الإنفاق بلا حساب.

وأشار إلى أنه بدأ يتحمل المسؤولية منذ سنوات الدراسة، حيث كان يشتري زجاجات المشروبات من الكانتين ويدفع تأمينًا بسيطًا على الزجاجة، بينما كان كثير من الطلاب يلقونها بعد الاستخدام دون استرداد قيمة التأمين. وأضاف أنه كان يجمع الزجاجات الفارغة ليستعيد قيمة التأمين، مستفيدًا من الفارق في شراء طعامه واحتياجاته اليومية البسيطة.

جمع خمس زجاجات

وأوضح أن جمع خمس زجاجات كان يدر عليه نحو 15 قرشًا، وهو مبلغ كان كافيًا وقتها لشراء سندوتشات أو بعض المأكولات الخفيفة، معتبرًا أن تلك التفاصيل الصغيرة شكّلت وعيه المالي مبكرًا، ورسخت داخله مبدأ أن «كل قرش له قيمة».

التجارب اليومية البسيطة

وأكد دياب أن خلفيته العائلية، رغم مكانتها، لم تكن يومًا بديلًا عن العمل والاجتهاد، لافتًا إلى أن اسمه لم يكن جواز مرور للنجاح، بل إن التجارب اليومية البسيطة هي التي صنعت شخصيته العملية، وعلّمته أن الطريق الحقيقي يُبنى بالاعتماد على النفس لا بالاتكاء على اسم العائلة.

