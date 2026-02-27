عصام عمر يتصدر التريند بعد مشاهد مؤثرة في الحلقة العاشرة من «عين سحرية» عقب وفاة والدته

تصدر الفنان عصام عمر قوائم التريند ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض الحلقة العاشرة من مسلسل «عين سحرية»، والتي شهدت وفاة والدته ضمن أحداث العمل، وهي الشخصية التي جسدتها الفنانة سماء إبراهيم، في مشاهد اتسمت بقدر كبير من الحزن والصدق.

وقدم عصام عمر أداءً لافتًا خلال مشاهد الوداع، حيث سيطر عليه الانهيار والصدمة، مجسدًا حالة الفقد والانكسار بطريقة لامست قلوب المشاهدين، الذين أشادوا بتمكنه من التعبير عن مشاعر الحزن دون مبالغة، ما جعله حديث الجمهور فور انتهاء الحلقة.



الحلقة العاشرة من «عين سحرية» شكلت نقطة تحول محورية في مسار الأحداث، إذ من المتوقع أن ينعكس رحيل الأم على قرارات عصام المقبلة، خاصة في ظل الصراعات والأسرار التي تحيط بالشخصيات داخل العمل.



مسلسل «عين سحرية» يواصل تقديم جرعة مكثفة من الغموض والتشويق والإثارة النفسية، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، وسط توقعات بتصاعد الأحداث خلال الحلقات القادمة، بعد هذا التطور الدرامي المؤثر الذي قلب موازين القصة.