فن وثقافة

عصام عمر يتصدر التريند بعد مشاهد مؤثرة في الحلقة العاشرة من «عين سحرية» عقب وفاة والدته

أوركيد سامي

تصدر الفنان عصام عمر قوائم التريند ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض الحلقة العاشرة من مسلسل «عين سحرية»، والتي شهدت وفاة والدته ضمن أحداث العمل، وهي الشخصية التي جسدتها الفنانة سماء إبراهيم، في مشاهد اتسمت بقدر كبير من الحزن والصدق.
وقدم عصام عمر أداءً لافتًا خلال مشاهد الوداع، حيث سيطر عليه الانهيار والصدمة، مجسدًا حالة الفقد والانكسار بطريقة لامست قلوب المشاهدين، الذين أشادوا بتمكنه من التعبير عن مشاعر الحزن دون مبالغة، ما جعله حديث الجمهور فور انتهاء الحلقة.


الحلقة العاشرة من «عين سحرية» شكلت نقطة تحول محورية في مسار الأحداث، إذ من المتوقع أن ينعكس رحيل الأم على قرارات عصام المقبلة، خاصة في ظل الصراعات والأسرار التي تحيط بالشخصيات داخل العمل.


مسلسل «عين سحرية» يواصل تقديم جرعة مكثفة من الغموض والتشويق والإثارة النفسية، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، وسط توقعات بتصاعد الأحداث خلال الحلقات القادمة، بعد هذا التطور الدرامي المؤثر الذي قلب موازين القصة.

عين سحرية اخبار الفن نجوم الفن

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

