نيويورك تايمز تكشف خطة الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران

أفادت صحيفة"نيويورك تايمز" الأمريكية بأنه وفقًا للخطة التي عُرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون هناك تقاسم للأدوار بين أمريكا والاحتلال في العدوان على إيران.

ذكرت الصحيفة أن "إسرائيل" ستركّز معظم جهودها على مواقع تخزين الصواريخ، ومنشآت الإنتاج ومنصات الإطلاق، في حين يُتوقّع أن تركّز القوات الأمريكية على المشروع النووي الإيراني وأهداف أخرى مرتبطة بقوات الحرس الثوري والحكومة.

وقال مسؤول أمريكي، إن هجمات القوات الأمريكية تقتصر حتى اللحظة على أهداف داخل إيران.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الأهداف المشتركة تشمل شخصيات بارزة في إيران و الهجوم واسع النطاق ومن المتوقع أن يستمر لعدة أيام على الأقل.

فيما زعم دونالد ترامب: نثق أن رجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية سينتصرون.. أبشر الإيرانيين بأن ساعة حريتهم تقترب، و أعضاء الحرس الثوري والقوات المسلحة والشرطة سيحصلون على حصانة تامة إذا ألقوا أسلحتهم وإلا سيواجهون الموت.

وأشار إلى أنه عندما ينتهي الأمر على الشعب الإيراني أن يتولى زمام أمره فربما تكون هذه فرصته الوحيدة على مدى أجيال فأمريكا تدعم الشعب الإيراني بقوة ساحقة ومدمرة والآن الوقت مناسب له للسيطرة على مصيره.