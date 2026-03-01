بالسلاح الأبيض .. القبض على طرفى مشاجرة حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 / الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان من الأهالى بحدوث مشاجرة بين ( مالك محل "مصاب بجروح قطعية) وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج و (مالك محل مجاور لمحل الأول ، ونجله) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها وذلك لخلافات بينهم حول الجيرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





