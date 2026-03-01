قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

«تعليم دمياط» يشدد على التزام لجان امتحانات مادة التربية العسكرية بالمعايير والضوابط المنظمة

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

 أجرى  ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والعميد  محمد مصطفى خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، جولة تفقدية موسعة اليوم لمتابعة سير الامتحانات النظرية لمادة التربية العسكرية.

شملت الجولة التفقدية عدداً من القلاع التعليمية بالمحافظة، حيث بدأت بزيارة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، تلتها زيارة لـ مدرسة الدكتور علي مشرفة الثانوية العسكرية التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وخلال الجولة، تفقدا لجان الامتحانات للتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب، والتزام اللجان بالمعايير والضوابط المنظمة، مشيدين بمستوى التنظيم والانضباط الذي ظهرت عليه المدارس العسكرية.

وحرص  ياسـر عماره والعميد محمد مصطفى خليفة على إدارة حوار أبوي مع الطلاب داخل اللجان، تضمن عدة رسائل جوهرية منها التأكيد على أن مادة التربية العسكرية ليست مجرد منهج دراسي، بل هي أسلوب حياة يهدف إلى بناء شخصية الطالب وتنمية روح الالتزام والمسؤولية لديه.

وحثا الطلاب على ضرورة التركيز التام في الفترة المقبلة، والتعامل بجدية مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة باعتبارها محطة فارقة في مستقبلهم العلمي والمهني.

وفي ختام الجولة، أعرب ذ١ ياسر عمارة عن تقديره للتعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، مؤكداً أن المدارس العسكرية تساهم بشكل فعال في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.

من جانبه، أثنى العميد  محمد مصطفى خليفة على المستوى المعرفي والبدني للطلاب، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في امتحاناتهم القادمة، ومؤكداً أن القوات المسلحة تدعم دائماً المنظومة التعليمية لتنشئة جيل وطني مخلص.

اختتمت الجولة بتمنيات صادقة لجميع طلاب محافظة دمياط بالنجاح والتفوق، وسط أجواء من التفاؤل والحرص على مصلحة الطالب كهدف أسمى للمنظومة التعليمية.

