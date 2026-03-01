تحالف مصرفي جديد لتمويل شركة فليكس بي آي تي إيجيبت للصناعة بـ 119.4 مليون دولار

يضم التحالف المصرفي بنكQNB مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة البنك التجاري الدولي مصر CIB ،وبنك البركة ـ مصر بصفتهما المرتب الرئيسي الأولي لتقديم قرض مشترك طويل الأجل لشركة فليكس بي آي تي (إيجيبت) للصناعة، التابعة لمجموعة UFLEX العالمية، بهدف تمويل المرحلة الثانية من مصنع الشركة بمنطقة العين السخنة.

ويستهدف المشروع إنشاء امتداد للمرحلة الأولى للمصنع لإنتاج البولي إيثيلين تيرفتالات (PET) بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا، بتكلفة تقديرية تبلغ 119.4 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى دعم احتياجات رأس المال العامل للشركة حيث يأتي هذا التمويل في إطار دعم القطاع الصناعي في مصر وتعزيز قدرة الشركات المحلية على التوسع وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على منتجات PET عالية الجودة.

قام بتوقيع التحالف المصرفي كلا من محمد خيرت، مساعد الرئيـــس التنفيذي والرئــيـــس التنفيذي لقطـــاعـات الاعمــــال لبنك QNB مصر، ومحمود البنداري نائب رئيس أول بمجوعة العلاقات المؤسسية CIB ، ومصطفى العروسى نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات ائتمان الشركات والاستثمار لبنك البركة مصر، وسانجاى تيكو، العضو المنتدب لشركة فليكس بي آي تي.

وأكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر إن توقيع القرض المشترك لشركة شركة فليكس بي أي تي يمثل خطوة هامة في تعزيز دور القطاع الصناعي المصري خاصة في ظل الصناعات الحيوية التي تحقق عائدا ملموسا ودورا إيجابيا في تعزيز وتنشيط حركة الاقتصاد المصري، حيث نؤمن بأهمية تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تساهم في خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية من المنتجات عالية الجودة مثل البولي إيثيلين تيرفتالات المستخدم في إنتاج الزجاجات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن هذا التمويل يعكس التزامنا بدعم الشركات الرائدة في السوق المصرية وتمكينها من التوسع والنمو، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعات المحلية، لافتا إلى أن هذا التحالف مع بنكي التجارى الدولى والبركة مصر، يرسخ قدرة القطاع المصرفي المصري على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتعددة العملات لتلبية احتياجات الشركات الكبيرة، سواء في جانب إقامة المشروعات أو تمويل رأس المال العامل.

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية بنك QNB مصر لدعم كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة، والتجارة، والخدمات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نحرص على تقديم خدمات مصرفية متكاملة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.

ومن جانبه قال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي - البنك التجاري الدولي- مصر CIB أن البنك التجاري الدولي يعتز بالمشاركة في هذا التمويل المشترك الاستراتيجي مع QNB مصر وبنك البركة مصر لدعم المرحلة الثانية من توسعات شركة فليكس بي آي تي، بما يعكس التزامنا الراسخ بتمويل المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية. إن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤيتنا لدعم القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة في مصر.

ويمثل التوسع في إنتاج البولي إيثيلين تيرفتالات (PET) خطوة محورية نحو توطين الصناعات الوسيطة وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز تدفقات النقد الأجنبي. كما يتماشى المشروع مع معايير الاستدامة من خلال دعم صناعات ذات كفاءة إنتاجية أعلى وقدرة على تلبية الطلب المتزايد محليًا ودوليًا.

وأكد البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB التزامه بتقديم حلول تمويلية متكاملة ومبتكرة تراعي المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يسهم في تحقيق عوائد متوازنة على المدى الطويل، وخلق فرص عمل نوعية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري. وسنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في القطاع المصرفي والشركات الصناعية الرائدة لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي متقدم.”

من جانبه أعرب سانجاى تيكو، العضو المنتدب لشركة فليكس بي آي تي و رئيس مجموعة شركات فليكس مصر، عن تقديره للعلاقة المثمرة مع بنوك التحالف، مؤكدا أن مشروع إنشاء مصنع المرحلة الثانية للشركة لإنتاج البولي إيثيلين تيرفتالات (PET) بدرجة تستخدم في انتاج الزجاجات بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا يمثل خطوة مهمة في استراتيجية مجموعة UFLEX لزيادة وتنويع منتجات المجموعة وتوسيع حصتها السوقية العالمية، كما تؤكد التزام المجموعة بزيادة استثماراتها في مصر والتي تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر قائلُا: “يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات التصديرية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات من المواد الخام الأساسية، بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز تنافسية المنتج المصري، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي ، وتعزيز النمو المستدام. ويتماشى المشروع مع توجهات الاستدامة من خلال دعم سلاسل إنتاج أكثر كفاءة وتقليل الأثر البيئي، بما يعكس التزامنا بتمويل مشروعات صناعية مسؤولة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.”