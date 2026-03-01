عماد رشاد: فاروق الفيشاوي كان بيسيب التصوير ويروح يفطر مع الناس

استعاد الفنان عماد رشاد ذكرياته مع الراحل فاروق الفيشاوي، معلقًا: «فقدت أصدقاء كتير من الوسط الفني لكنها سُنة الحياة لكن عايش على ذكرياتهم».

واستكمل عماد رشاد حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج إحنا لبعض، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد: «فاروق الفيشاوي حالة خاصة جدًا ومعروفين إننا قريبين أوي من بعض من وأنا في أولى معهد أنا وهو أصحاب واختفائه بعد السنوات الطويلة شئ مؤلم ربنا ما يكتبه على حد».

وكشف الفنان عماد رشاد سرًا عن الراحل فاروق الفيشاوي قائلًا: «كان كريم وخيّر فوق الخيال وأول ما رمضان يخلص يربي خرفان عشان يعمل مأدبة فطار لكل البسطاء حول بيته ويسيب التصوير ويروح يفطر معاهم كان شئ مقدس عنده».

واختتم عماد رشاد حديثه بالتأكيد على أن فاروق الفشاوي ترك أثرًا كبيرًا في قلوب كل من عرفه، ليس فقط كفنان مميز، بل كإنسان كريم ومحب للخير، يستحق التقدير والذكرى الطيبة.