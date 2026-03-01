قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال: معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عماد رشاد: فاروق الفيشاوي كان بيسيب التصوير ويروح يفطر مع الناس

تقى الجيزاوي

استعاد الفنان عماد رشاد ذكرياته مع الراحل فاروق الفيشاوي، معلقًا: «فقدت أصدقاء كتير من الوسط الفني لكنها سُنة الحياة لكن عايش على ذكرياتهم».

واستكمل عماد رشاد حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج إحنا لبعض، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد: «فاروق الفيشاوي حالة خاصة جدًا ومعروفين إننا قريبين أوي من بعض من وأنا في أولى معهد أنا وهو أصحاب واختفائه بعد السنوات الطويلة شئ مؤلم ربنا ما يكتبه على حد».

وكشف الفنان عماد رشاد سرًا عن الراحل فاروق الفيشاوي قائلًا: «كان كريم وخيّر فوق الخيال وأول ما رمضان يخلص يربي خرفان عشان يعمل مأدبة فطار لكل البسطاء حول بيته ويسيب التصوير ويروح يفطر معاهم كان شئ مقدس عنده».

واختتم عماد رشاد حديثه بالتأكيد على أن فاروق الفشاوي ترك أثرًا كبيرًا في قلوب كل من عرفه، ليس فقط كفنان مميز، بل كإنسان كريم ومحب للخير، يستحق التقدير والذكرى الطيبة.

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس قداس الذكرى الثانية لرحيل الأنبا بيسنتي

البابا تواضروس والأنبا جوزيف

البابا تواضروس يستقبل عددًا من الآباء الأساقفة لمتابعة العمل الرعوي.. صور

الأعلى للجامعات

التعليم العالي: المجلس الأعلى للجامعات يطلق مشروعًا لتعزيز قدراته لمواجهة التغيرات المستقبلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

