بعد شائعات ارتباطهما .. يارا السكري ترد على سؤال عن تسببها فى طلاق تامر حسنى

حلت الفنانة يارا السكري على برنامج رامز ليفل الوحش الذي يقدمه الفنان رامز جلال، لتكون من احدث ضحاياه ضمن حلقات الموسم الرمضانى الحالي 2026.

ووجه رامز جلال سؤالًا الى يارا السكري اثناء الحلقة عن حقيقة تسببها في انفصال نجم الجيل تامر حسنى عن زوجته السابقة بسمة بوسيل ، بعد شائعات ارتباطها به التى تداولت هذا الوقت ، معلقا: هو انتي فعلا السبب في طلاق نجم الجيل؟ وردت يارا السكري ، لا محصلش.

برنامج رامز ليفل الوحش

ويواصل برنامج “رامز ليفل الوحش” هذا الموسم استضافة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، من بينهم غادة عبد الرازق، أحمد السقا، غادة عادل، سماح أنور، حمو بيكا، رحمة محسن، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمي، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديري، ومروان عطية.

ويعتمد البرنامج على تنفيذ مقالب تحمل طابعًا تصاعديًا من المفاجآت، ما يجعله من أكثر البرامج مشاهدة خلال الموسم الرمضاني، في ظل حالة الجدل التي تصاحب حلقاته كل عام.