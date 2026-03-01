قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد رفع حد الإعفاء.. إجراءات إلكترونية جديدة لتسهيل سداد الضريبة العقارية
مشاري راشد العفاسي يدعو لمصر : رب أجعل هذا البلد آمنا
اختراق التليفزيون الإيراني وبث رسالة لنتنياهو مترجمة للفارسية
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
برلمان

المؤتمر: خطاب الرئيس السيسي في إفطار القوات المسلحة يعكس إستراتيجية واضحة

اللواء الدكتور رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة حملت رسائل استراتيجية واضحة، تعكس عمق قراءة القيادة السياسية لمجريات المنطقة ومستوى التحولات والتحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وأشار فرحات، في تصريح صحفي، إلى أن الرئيس السيسي لم يكتف بتوجيه رسالة رمزية للقوات المسلحة، بل قدم رؤية متكاملة توضح جاهزية الدولة لمواجهة أي تطورات أو أزمات، مع التأكيد على أن مصر لن تسمح بتوسيع رقعة الصراع الإقليمي أو الانزلاق نحو حسابات غير مدروسة، وهو ما يعكس عقلية متزنة وحسا عاليا بالمسؤولية تجاه الأمن القومي.

وأوضح فرحات أن هذا الخطاب يرسخ فهما بأن إدارة الدولة للتحديات الإقليمية لا تقوم على ردود الفعل، بل على تحرك استباقي مدروس، يتضمن جميع أدوات القوة السياسية والاقتصادية والدفاعية، وهو ما يظهر جليا في الجهود المستمرة لتطوير القدرات العسكرية، وتعزيز البنية التحتية الدفاعية، بما يضمن تحقيق ردع استراتيجي يحمي المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار في المحيط الإقليمي.

وأضاف فرحات أن الإشارة إلى الاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة، سواء المتعلقة بحركة التجارة أو قطاع الطاقة، تؤكد أن الدولة تتبنى نهجا استشرافيا يضع في الحسبان سيناريوهات متعددة ويعمل على الحد من أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الوطني، مع ضمان استمرار خطط التنمية دون توقف أو تراجع كما أشاد بالسياسات التي انتهجتها القيادة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الحيوية، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة، وحماية المواطنين من أي تقلبات قد تنتج عن الضغوط الاقتصادية الإقليمية أو الدولية.

وشدد فرحات علي أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسكا وطنيا وتعاونا جماعيا، مؤكدا أن الدعم الكامل لمؤسسات الدولة والتفاف المواطنين حول سياساتها الإصلاحية يمثلان حجر الأساس للحفاظ على استقرار مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية، وضمان قدرتها على مواجهة أي تحديات مستقبلية بكفاءة وحكمة.

فرحات خطاب الرئيس مواجهة التحديات الإقليمية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

أرتيتا

كنا نعلم صعوبة مواجهته.. أول تعليق من أرتيتا بعد فوز أرسنال على تشيلسي

بتروجيت

تعادل قاتل بين بتروجيت ومودرن سبورت في الجولة 20

بطولة دوري أبطال آسيا

اتجاه بنقل مباريات دوري أبطال أسيا إلى السعودية

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

