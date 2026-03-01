المؤتمر: خطاب الرئيس السيسي في إفطار القوات المسلحة يعكس إستراتيجية واضحة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة حملت رسائل استراتيجية واضحة، تعكس عمق قراءة القيادة السياسية لمجريات المنطقة ومستوى التحولات والتحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وأشار فرحات، في تصريح صحفي، إلى أن الرئيس السيسي لم يكتف بتوجيه رسالة رمزية للقوات المسلحة، بل قدم رؤية متكاملة توضح جاهزية الدولة لمواجهة أي تطورات أو أزمات، مع التأكيد على أن مصر لن تسمح بتوسيع رقعة الصراع الإقليمي أو الانزلاق نحو حسابات غير مدروسة، وهو ما يعكس عقلية متزنة وحسا عاليا بالمسؤولية تجاه الأمن القومي.

وأوضح فرحات أن هذا الخطاب يرسخ فهما بأن إدارة الدولة للتحديات الإقليمية لا تقوم على ردود الفعل، بل على تحرك استباقي مدروس، يتضمن جميع أدوات القوة السياسية والاقتصادية والدفاعية، وهو ما يظهر جليا في الجهود المستمرة لتطوير القدرات العسكرية، وتعزيز البنية التحتية الدفاعية، بما يضمن تحقيق ردع استراتيجي يحمي المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار في المحيط الإقليمي.

وأضاف فرحات أن الإشارة إلى الاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة، سواء المتعلقة بحركة التجارة أو قطاع الطاقة، تؤكد أن الدولة تتبنى نهجا استشرافيا يضع في الحسبان سيناريوهات متعددة ويعمل على الحد من أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الوطني، مع ضمان استمرار خطط التنمية دون توقف أو تراجع كما أشاد بالسياسات التي انتهجتها القيادة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الحيوية، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة، وحماية المواطنين من أي تقلبات قد تنتج عن الضغوط الاقتصادية الإقليمية أو الدولية.

وشدد فرحات علي أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسكا وطنيا وتعاونا جماعيا، مؤكدا أن الدعم الكامل لمؤسسات الدولة والتفاف المواطنين حول سياساتها الإصلاحية يمثلان حجر الأساس للحفاظ على استقرار مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية، وضمان قدرتها على مواجهة أي تحديات مستقبلية بكفاءة وحكمة.