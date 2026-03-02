قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ترامب: نلت من المرشد الإيراني قبل أن ينال مني
غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف طهران و3 مدن إيرانية
اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم
هل القوامة أن يكون الرجل سي السيد في بيته؟.. مفتي الجمهوررية يرد
سقوط أمطار | الأرصاد تحذر طقس اليوم شديد البرودة
مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام
هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت
اتشليت.. ممدوح شاهين يكشف أكبر عملية نصب تعرض لها

ممدوح شاهين
ممدوح شاهين

كشف المنتج ممدوح شاهين، عن تجربة صادمة في بداية حياته العملية، أدت إلى إصابته بشلل مؤقت دام نحو عام ونصف، قائلًا: «كنت شاب عندي 26 سنة، وشاركت في شركة سياحة، وبسبب عملية نصب كبيرة بلغت حوالي 7 ملايين جنيه، أصبت بشلل مؤقت أثر على ركبتي ورجلي لحد دلوقتي».

وأضاف ممدوح شاهين، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، عبر شاشة «النهار»، أن هذه التجربة كانت صعبة جدًا، خاصة أنه كان على وشك الزواج وقتها، لكنها علمته الصبر والاعتماد على النفس، مواصلًا: «الحمد لله ربنا كرمني بعد التعب اللي عشته، وتجربتي علمتني أن الحياة تعيد الحقوق بطريقتها، وأن الإنسان لازم يكون صادق ومتسامح».

وأكد ممدوح شاهين أنه رغم الألم والمعاناة، استمر في حياته العملية بعزيمة قوية، معربًا عن امتنانه لكل من دعمه في تلك المرحلة، ولا سيما لشخص كان له الفضل في إعادة مساره المهني، موضحًا أن هذه الصدمة وعملية النصب التي تعرض لها تسببت في إصابته بشلل مؤقت دام لعام ونصف، إلا أن له تأثير مازال موجود حتى الآن.

