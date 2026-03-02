قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: دعم قطاع الصناعة على رأس أولويات القيادة السياسية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، مسؤولي شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، للوقوف على جهود الشركة في الإنتاج وتذليل أي تحديات تواجهها.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بمنتجات الشركة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل الدعم والتسهيلات لأصحاب المصانع، لما يمثله القطاع الصناعي من دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتنمية الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات.

تحرك تنفيذي عاجل 

واستمع المحافظ إلى آلية العمل والتقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الشركة في تصنيع منتجاتها بجودة عالية، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، بما في ذلك السيارات والزراعة والصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج. كما بحث فرص تعزيز تسويق منتجات الشركة، التي تحظى بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي.

اخبار محافظة الغربية 

وأكد المحافظ أن دعم قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية لتعميق الصناعة المحلية وتعزيز دورها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل شركة النصر تحسين خدمات المواطنين حركة المحافظين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

ترشيحاتنا

Leon VZ

كوبرا تكشف عن نسخة Leon VZ الهاتشباك محدودة الإنتاج

شاومي

شاومي تطلق Xiaomi Tag .. منافس AirTag يعمل مع شبكة Find My من أبل

كيا إكسيد موديل 2026

بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد