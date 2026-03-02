محافظ الغربية: دعم قطاع الصناعة على رأس أولويات القيادة السياسية

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، مسؤولي شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، للوقوف على جهود الشركة في الإنتاج وتذليل أي تحديات تواجهها.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بمنتجات الشركة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل الدعم والتسهيلات لأصحاب المصانع، لما يمثله القطاع الصناعي من دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتنمية الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات.

تحرك تنفيذي عاجل

واستمع المحافظ إلى آلية العمل والتقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الشركة في تصنيع منتجاتها بجودة عالية، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، بما في ذلك السيارات والزراعة والصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج. كما بحث فرص تعزيز تسويق منتجات الشركة، التي تحظى بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي.

اخبار محافظة الغربية

وأكد المحافظ أن دعم قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية لتعميق الصناعة المحلية وتعزيز دورها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.