وكيل تشريعية الشيوخ: وحدة المصريين خلف قيادتهم صمام أمان في مواجهة التحديات الإقليمية

ثمّن المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وحدة الصف الوطني.

وأكد أن هذه الرسالة تمثل حجر الأساس في عبور المرحلة الراهنة. وأوضح أن الاستقرار الذي تنعم به مصر هو نتيجة تلاحم الشعب مع مؤسساته.

وأشار " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن القيادة السياسية لم تُخفِ حجم التحديات، بل عرضتها بشفافية، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية الدولة للتعامل معها.

وأضاف أن التحسب لتداعيات غلق مضيق هرمز يعكس يقظة كاملة تجاه أي تهديد محتمل للمصالح الاقتصادية.

وأكد المستشار أحمد حلمى الشريف أن مصر تمتلك خبرة تراكمية في إدارة الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في تجاوز تداعيات أزمات عالمية متلاحقة خلال السنوات الماضية مشيراً الى أن مصر ستظل قوية بشعبها وجيشها، وأن وحدتها الوطنية ستبقى الدرع الحامي لاستقرارها وأمنها.